Два человека пострадали в жестком ДТП на Пулковском шоссе. Машина — всмятку

Мужчина и женщина уехали в больницу после серьезного ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге 29 июля. Водитель на скорости влетел в бетонную опору. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Дорожный инцидент случился после часа дня вблизи автобусной остановки. По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в опору надземного пешеходного перехода у перекрестка с Кокколевской улицей.



В результате ДТП водитель и женщина-пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Другие подробности устанавливаются.