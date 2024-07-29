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    Два человека пострадали в жестком ДТП на Пулковском шоссе. Машина — всмятку

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    Мужчина и женщина уехали в больницу после серьезного ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге 29 июля. Водитель на скорости влетел в бетонную опору. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Дорожный инцидент случился после часа дня вблизи автобусной остановки. По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в опору надземного пешеходного перехода у перекрестка с Кокколевской улицей.

    В результате ДТП водитель и женщина-пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Другие подробности устанавливаются.

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