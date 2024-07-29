В Москве задержали курьеров, возивших миллионы телефонным мошенникам. В том числе от Радзинского

Московские полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в содействии телефонным мошенникам. Правоохранители считают, что они причастны к хищению в общей сложности 63 миллионов рублей. Среди жертв — драматург, историк и телеведущий Эдвард Радзинский, пишет ТАСС.

Первого подозреваемого задержали после истории пожилой москвички, сообщила 29 июля в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. 73-летней женщине позвонили неизвестные и стали рассказывать, что некие преступники пытаются взять кредит на ее имя. Чтобы не дать им это сделать, ей якобы необходимо оформить другой кредит и перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка поверила и перевела 130 тысяч рублей на продиктованные счета.

Через некоторое время женщине снова позвонили и сделали ставку значительно крупнее. Жертве сообщили, что ее квартира выставлена на продажу и, чтобы помешать злоумышленникам, ей надо самой продать жилье. Пенсионерка выполнила требования, а вырученные 15 миллионов рублей отдала курьеру.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого курьера в Мытищах. Им оказался 19-летний юноша. В ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен еще к одному эпизоду мошенничества, где аферисты выманили 45 миллионов рублей у известного историка и драматурга. По данным ТАСС , жертвой стал Эдвард Радзинский, а звонившие ему представлялись в том числе сотрудниками ФСБ.

Второго курьера задержали возле хостела в Москве. Его подозревают в причастности к аналогичной схеме мошенничества: под предлогом сохранения денег он забрал у 65-летней женщины — руководителя одного из научно-методических центров — 3 миллиона рублей, которые она взяла в кредит, и перевел их соучастникам.

Оба подозреваемых получили предложения заработать от неизвестных в мессенджере. Им оплачивали проживание и питание, а за выполнение поручений обещали заплатить от 100 до 200 тысяч рублей. Денег они, впрочем, так и не получили. Второй задержанный признался, что на второй раз понял, что делает что-то незаконное, но «дать заднюю» не смог, так как боялся последствий от тех, кто его нанял.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигуранты заключены под стражу.