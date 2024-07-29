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    «Естественно, президент в курсе»: в Кремле прокомментировали арест экс-замминистра обороны Булгакова

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    Президент России Владимир Путин в курсе событий, связанных с арестом бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Однако это не дело Кремля. Об этом 29 июля сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это не дело Кремля — думать об арестах, это дело следственных органов. Естественно, президент в курсе событий», — уточнил Песков.

    О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля. Отвечавший за материально-техническое обеспечение ведомства генерал подозревается в коррупции.

    По предварительным данным, Булгаков мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам.

    О том, что известно о Дмитрии Булгакове на данный момент, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    ДЕД29 Июл 2024 в 13:33
    А что Шойгу?
    +3−0
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