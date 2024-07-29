«Естественно, президент в курсе»: в Кремле прокомментировали арест экс-замминистра обороны Булгакова

Президент России Владимир Путин в курсе событий, связанных с арестом бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Однако это не дело Кремля. Об этом 29 июля сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Это не дело Кремля — думать об арестах, это дело следственных органов. Естественно, президент в курсе событий», — уточнил Песков.