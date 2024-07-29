В Петербурге и Москве запустили специальный режим для беспилотных трамваев. Они проедут 3 тысячи километров

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных трамваев в Петербурге и Москве. Им предстоит провести на путях не менее
Как сообщает 29 июля Минэкономразвития, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Инициатива поступила от ГУП «Московский метрополитен».
ЭПР рассчитан на три года. Он подразумевает, что беспилотные трамваи будут ездить в городской среде, водителей-испытателей и операторов будут готовить по специальной программе, кроме того, предстоит разработать специальные меры для обеспечения безопасности на дорогах.
Предполагается, что на первом этапе эксперимента трамваи должны в общей сложности пройти минимум
«Фонтанка» рассказывала о позиции петербургского «Горэлектротранса», который довольно давно уже разрабатывает беспилотный трамвай (соглашение подписано с Cognitive Pilot и ПК «Транспортные системы»). «Мы предполагаем, что человек на борту в виде бортинженера или стюарда какого-то точно останется, даже при полном автопилотировании», — говорил глава предприятия Денис Минкин.
Сейчас на новых вагонах ГЭТ в Петербурге стоит система активной помощи водителю, которая должна реагировать на препятствие на путях, превышение скорости и красный сигнал светофора. К ней противоречивое отношение у самих водителей, но предприятие настаивает на том, чтобы те включали хотя бы тот сегмент системы, который отвечает за экстренное торможение и скоростной режим. ДТП, в которых система не была включена (либо планово, либо по недосмотру), убеждает руководство в том, что она необходима.
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