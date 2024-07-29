В Петербурге и Москве запустили специальный режим для беспилотных трамваев. Они проедут 3 тысячи километров

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных трамваев в Петербурге и Москве. Им предстоит провести на путях не менее 150 часов . Как сообщает 29 июля Минэкономразвития, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Инициатива поступила от ГУП «Московский метрополитен». ЭПР рассчитан на три года. Он подразумевает, что беспилотные трамваи будут ездить в городской среде, водителей-испытателей и операторов будут готовить по специальной программе, кроме того, предстоит разработать специальные меры для обеспечения безопасности на дорогах.

Предполагается, что на первом этапе эксперимента трамваи должны в общей сложности пройти минимум 3 тысячи километров или провести в эксплуатации 150 часов . При этом в вагоне будет водитель-испытатель. На более поздних этапах, говорится в релизе, трамвай будет перевозить пассажиров автономно, а мониторить его движение будет оператор. Заммэра Москвы Максим Ликсутов утверждает, что первые тестовые поездки с пассажирами пройдут в сентябре, а автономный вагон планируют запустить до конца 2025 года.



«Фонтанка» рассказывала о позиции петербургского «Горэлектротранса», который довольно давно уже разрабатывает беспилотный трамвай (соглашение подписано с Cognitive Pilot и ПК «Транспортные системы»). «Мы предполагаем, что человек на борту в виде бортинженера или стюарда какого-то точно останется, даже при полном автопилотировании», — говорил глава предприятия Денис Минкин.



Сейчас на новых вагонах ГЭТ в Петербурге стоит система активной помощи водителю, которая должна реагировать на препятствие на путях, превышение скорости и красный сигнал светофора. К ней противоречивое отношение у самих водителей, но предприятие настаивает на том, чтобы те включали хотя бы тот сегмент системы, который отвечает за экстренное торможение и скоростной режим. ДТП, в которых система не была включена (либо планово, либо по недосмотру), убеждает руководство в том, что она необходима.



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