В Венесуэле начались выборы президента страны. Мадуро идет на третий срок подряд

В Венесуэле 28 июля проводятся выборы президента страны. Действующий президент Николас Мадуро, занявший пост главы государства после смерти Уго Чавеса в 2013 году, выдвинул свою кандидатуру на третий срок подряд.
Его главный соперник — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого поддерживает коалиция оппозиционных партий.
Избирательные участки закроются в 22:00 по местному времени (или в 5 утра понедельника по Москве). Президента изберут на шесть лет.
Официально зарегистрироваться для участия в выборах смогли десять кандидатов, включая самого Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы. Согласно опросу независимой компании ORC Consultores, аффилированной с венесуэльской оппозицией, шансы на победу Гонсалеса высоки: он может получить 59,6 % голосов, в то время как Мадуро — около 12,5 %.
Остальные кандидаты, согласно прогнозам, вряд ли наберут больше 10 %.
Предвыборная кампания в Венесуэле сопровождалась серией арестов. В это же время Мадуро заявил, что на него готовилось покушение.
Право голоса в Венесуэле имеют более 21 миллиона граждан страны; участвовать в голосовании намерены около 17 миллионов. Еще 69 тысяч венесуэльцев смогут голосовать за границей.
Мадуро получил «в наследство» от умершего Чавеса экономику в состоянии упадка из-за неэффективности экономической системы с госрегулированием цен, субсидиями и сотнями национализированных компаний и активов. Когда-то бывшая одной из самых богатых стран в Южной Америке Венесуэла стала одной из самых бедных.
В том же месяце Госдепартамент США заявил, что будет готов пересмотреть жесткую санкционную политику в отношении Венесуэлы, если власти договорятся с оппозицией о проведении честных президентских выборов в 2024 году.