В Венесуэле начались выборы президента страны. Мадуро идет на третий срок подряд

В Венесуэле 28 июля проводятся выборы президента страны. Действующий президент Николас Мадуро, занявший пост главы государства после смерти Уго Чавеса в 2013 году, выдвинул свою кандидатуру на третий срок подряд.

Его главный соперник — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого поддерживает коалиция оппозиционных партий.

Избирательные участки закроются в 22:00 по местному времени (или в 5 утра понедельника по Москве). Президента изберут на шесть лет.



Официально зарегистрироваться для участия в выборах смогли десять кандидатов, включая самого Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы. Согласно опросу независимой компании ORC Consultores, аффилированной с венесуэльской оппозицией, шансы на победу Гонсалеса высоки: он может получить 59,6 % голосов, в то время как Мадуро — около 12,5 %.

