Небензя попросил Совбез ООН узнать, почему Киев передумал насчет переговоров с Россией

Постоянный представитель России при организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что у РФ возникает много вопросов по поводу смены позиции Украины по переговорам. Свое выступление на заседании Совета безопасности ООН он завершил просьбой разобраться в ее причинах. Текст речи приведен на сайте постоянного представительства РФ при ООН.



Небензя отметил, что в последние дни появился ряд заявлений украинских лидеров, «из которых вытекает их якобы готовность к мирным переговорам с участием России». Так, 24 июля на встрече с главой МИД КНР Ван И об этом говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, Небензя отметил, что сама озвучиваемая готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России по дипломатическому решению конфликта, но здесь важны детали, «а их мы как раз не знаем».