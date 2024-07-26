Небензя попросил Совбез ООН узнать, почему Киев передумал насчет переговоров с Россией

Постоянный представитель России при организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что у РФ возникает много вопросов по поводу смены позиции Украины по переговорам. Свое выступление на заседании Совета безопасности ООН он завершил просьбой разобраться в ее причинах. Текст речи приведен на сайте постоянного представительства РФ при ООН.
Небензя отметил, что в последние дни появился ряд заявлений украинских лидеров, «из которых вытекает их якобы готовность к мирным переговорам с участием России». Так, 24 июля на встрече с главой МИД КНР Ван И об этом говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, Небензя отметил, что сама озвучиваемая готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России по дипломатическому решению конфликта, но здесь важны детали, «а их мы как раз не знаем».
В то же время постпред РФ подчеркнул, что еще в ноябре 2022 года на Украине законодательно запретили «любые разговоры с российскими властями». Совет нацбезопасности и обороны Украины тогда принял решение об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. «Поэтому у нас возникает много вопросов, без ответа на которые мы не можем оценить суть модифицированной украинской позиции», — отметил Небензя.
Он призвал Совбез ООН выяснить детали «прозрения» украинского лидера: «Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось». «А если он действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», — заявил Небензя.
Напомним, в июне Владимир Путин объявил, что Россия готова сесть за стол переговоров по украинскому конфликту при выполнении нескольких условий: выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от присоединения к НАТО.