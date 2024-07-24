Песков: посыл главы МИД Украины совпадает с позицией РФ, но важны детали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине тот заявил о готовности к переговорам с Москвой.



Песков отметил, что Кремль в курсе этого заявления и сам по себе посыл этих слов совпадает с позицией России, передает 24 июля ТАСС. Однако детали позиции Украины в этом вопросе пока неизвестны, и нужно дождаться пояснений.

«Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем, дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).