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    Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

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    Киев готов вести переговоры с Россией, такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Заявление было сделано в ходе диалога с главой МИД КНР 24 июля.

    В Китай Кулеба прибыл накануне, этот визит — первый с начала конфликта. Среди целей было заявлено обсуждение мирного урегулирования.

    В ходе диалога с главой МИД КНР Ван И Кулеба отметил, что Киев выражает готовность к переговорам с Москвой для достижения «справедливого и прочного мира». Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что разрешение конфликта на территории Украины должно осуществляться путем переговоров за столом.

    «Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров», — объяснил глава китайского МИД (цитата по РИА Новости).

    Помимо этого, китайский дипломат добавил, что в последнее время как Россия, так и Украина в разной степени проявили готовность к проведению переговоров.

    Как известно из Reuters, беседа между политиками длилась дольше трех часов.

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