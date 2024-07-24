Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

Киев готов вести переговоры с Россией, такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Заявление было сделано в ходе диалога с главой МИД КНР 24 июля.
В Китай Кулеба прибыл накануне, этот визит — первый с начала конфликта. Среди целей было заявлено обсуждение мирного урегулирования.
В ходе диалога с главой МИД КНР Ван И Кулеба отметил, что Киев выражает готовность к переговорам с Москвой для достижения «справедливого и прочного мира». Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что разрешение конфликта на территории Украины должно осуществляться путем переговоров за столом.
«Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров», — объяснил глава китайского МИД (цитата по РИА Новости).
Помимо этого, китайский дипломат добавил, что в последнее время как Россия, так и Украина в разной степени проявили готовность к проведению переговоров.
Как известно из Reuters, беседа между политиками длилась дольше трех часов.