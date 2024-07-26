«Ведомости»: банки Китая отказываются принимать «грязные» юани с «российским следом»

Ряд банков в Китае начали отказываться от юаней, которые были задействованы в сделках с компаниями из России. Валюту начали делить на «чистую» и «грязную», относя к последней категории юани с «российским следом», пишут 26 июля «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнес-сообществ и юристов. По мнению собеседников издания, проблема может быть в том числе связана с санкциями в отношении Московской биржи.



О возникших сложностях изданию рассказал гендиректор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин, а также один член генсовета «Деловой России» — Максим Черешнев. Он рассказал о случае, когда китайский банк заявил о нежелании принимать юани, купленные на Московской бирже, против которой ввели санкции.