Петербуржца осудили за попытку сбыта гашиша в Ульяновской области и Татарстане

Суд в Ульяновской области признал виновным петербуржца за покушение на сбыт наркотиков на территории Приволжского федерального округа. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается на сайте МВД РФ.
В суде признали виновным 39-летнего жителя Петербурга за попытку распространения гашиша. Следствие установило, что мужчина наладил сбыт наркотиков в Ульяновской области и Республике Татарстан.
В апреле этого года в районе села Большое Нагаткино полицейские задержали злоумышленника вместе с 20 свертками гашиша. Масса изъятых наркотиков достигла 3,5 килограмма, которых, по словам полицейских, хватает на 30 тысяч разовых доз.
«В рамках расследования уголовного дела следователи собрали достаточную доказательную базу, позволившую суду признать жителя города Санкт Петербурга виновным в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере», — отмечают на сайте.
Как итог — петербуржца приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.