Налоговая заблокировала счета Глюкозы

Из-за долга в 260 с лишним тысяч рублей ФНС (федеральная налоговая служба) заблокировала счета певицы Глюкозы.
О блокировке 24 июля сообщает РИА Новости. Счета певицы заблокированы в трех банках, решение было принято два дня назад.
Внимание ФНС к состоянию дел певицы активизировалось на фоне скандала из-за выступления девушки на Дне металлурга в Красноярске. Она вела себя странно, не попадала в ноты и трогала за интимные места. Позднее она сама обьяснила поведение реакцией организма на антидепрессанты. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев в ответ на это назвал Глюкозу манипуляторшей и вруньей.