«Она была совсем другим человеком». Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляции и вранье

Шоу-бизнес продолжает обсуждать скандальный концерт Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в Красноярске. Певица объяснила свое поведение приемом антидепрессантов и смертью бабушки, но бывший продюсер Максим Фадеев в ответ на это назвал Глюкозу манипуляторшей и вруньей.

Фадеев 23 июля опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором рассказал, что много лет относился к Глюкозе как к дочери. Но певица изменилась, «тогда она была совсем другим человеком».

По словам продюсера, шесть лет назад произошли события, которые «заставили его больше не общаться с этой семьей».