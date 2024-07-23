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    «Она была совсем другим человеком». Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляции и вранье

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    Шоу-бизнес продолжает обсуждать скандальный концерт Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в Красноярске. Певица объяснила свое поведение приемом антидепрессантов и смертью бабушки, но бывший продюсер Максим Фадеев в ответ на это назвал Глюкозу манипуляторшей и вруньей.

    Фадеев 23 июля опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором рассказал, что много лет относился к Глюкозе как к дочери. Но певица изменилась, «тогда она была совсем другим человеком».

    По словам продюсера, шесть лет назад произошли события, которые «заставили его больше не общаться с этой семьей».

    «Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании», — написал Фадеев.

    Экс-продюсер Глюкозы привел цитату: «Каждое создание будет ненавидеть своего создателя, ибо когда смотрит в глаза его, будет понимать свою истинную сущность». Тем самым объясняя причину нынешнего отношения певицы к нему.

    Кроме того, Фадеев пожелал Глюкозе поскорее справиться со всеми сложностями и принес ей соболезнования в связи со смертью бабушки.

    «Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал», — делится музыкант.

    Напомним, что концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске закончился скандалом. Зрители рассказывали, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места. Случившееся сразу же прокомментировал Фадеев: «Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти…» Также он добавил, что сейчас юристы будут готовить иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом и исполнять песни, написанные в период сотрудничества с продюсером.

    Позже Глюкоза назвала причину своего странного поведения. По словам певицы, на нее повлияли антидепрессанты и снотворное, которые она прежде не принимала. Сильнодействующие препараты ей пришлось пить из-за панических атак, возникших из-за смерти любимой бабушки и нападок Фадеева.

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