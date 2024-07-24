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    Россияне почувствовали себя на 10 лет моложе. Министр Мурашко связал это с развитием здравоохранения

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    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возраст россиян «сместился» на 10 лет. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости

    О том, что население помолодело, пусть и только по собственным ощущениям, министр рассказал на форуме «Здоровое общество».

    «Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними, — отметил Михаил Мурашко. — Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние».

    Этот феномен министр связал с развитием здравоохранения и «нормальным отношением к собственному здоровью».

    Ранее Михаил Мурашко заявлял, что «Россия вышла на траекторию роста ожидаемой продолжительности жизни», которая в 2030 году должна достичь 78 лет.

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