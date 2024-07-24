Россияне почувствовали себя на 10 лет моложе. Министр Мурашко связал это с развитием здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возраст россиян «сместился» на 10 лет. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости

О том, что население помолодело, пусть и только по собственным ощущениям, министр рассказал на форуме «Здоровое общество».

«Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними, — отметил Михаил Мурашко. — Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние».

Этот феномен министр связал с развитием здравоохранения и «нормальным отношением к собственному здоровью».