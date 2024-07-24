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    СК занялся петербурженкой, оставившей детей ради работы

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    Петербургский Следственный комитет проводит проверку по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Поводом стали найденные на Васильевском острове дети с педикулезом, предоставленные сами себе. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГСУ.

    Началось все с того, что прохожие увидели на 13-й линии годовалую девочку. На ее теле виднелись синяки, а внешний вид нельзя было назвать ухоженным. Позже были замечены еще двое — 9-летняя сестра и 11-летний брат малолетней. Все они были доставлены в больницу для осмотра.

    Было установлено, что 35-летняя мать воспитывает детей одна. Когда она уходила на работу, дети оставались без присмотра. На женщину составили протокол, в ближайшей перспективе может быть возбуждено еще и уголовное дело. Ранее гражданка привлекалась к ответственности за занятие проституцией.

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