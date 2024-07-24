В Петербурге доктор наук перевел телефонным мошенникам больше 2 млн рублей

В Петербурге доктор геолого-минералогических наук, работающий в одной из научных организаций города, перевел телефонным мошенникам более двух миллионов рублей. Они назвались представителями Росфинмониторинга и сообщили мужчине, что с его счетов якобы финансируются террористы. Об этом стало известно «Фонтанке» во вторник, 23 июля.



Для разрешения ситуации и спасения денежных средств мошенники уговорили мужчину перечислить им по частям свои накопления. Также они убедили ученого оформить кредит, а потом перечислить деньги злоумышленникам.

