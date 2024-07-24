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    В Петербурге доктор наук перевел телефонным мошенникам больше 2 млн рублей

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    В Петербурге доктор геолого-минералогических наук, работающий в одной из научных организаций города, перевел телефонным мошенникам более двух миллионов рублей. Они назвались представителями Росфинмониторинга и сообщили мужчине, что с его счетов якобы финансируются террористы. Об этом стало известно «Фонтанке» во вторник, 23 июля.

    Для разрешения ситуации и спасения денежных средств мошенники уговорили мужчину перечислить им по частям свои накопления. Также они убедили ученого оформить кредит, а потом перечислить деньги злоумышленникам.

    Сумма ущерба составила 2 054 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что жительница Петербурга смогла через суд добиться признания оформленного из-за мошенников кредитного договора недействительным. Платить ей не придется, если решение суда вступит в законную силу.

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