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    Всего лишь инструмент. Суд в Петербурге решил, что обманутая мошенниками девушка не должна платить кредит

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    Новый способ защиты потерпевших по делам о мошенничествах реализовал Колпинский районный суд Петербурга. Он велел банку вернуть обманутой мошенниками платежи по кредиту, потому что она деньгами не пользовалась.

    О решении суда сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Елена попалась на уловку мошенников, которые велели ей оформить кредит чтобы «исчерпать кредитный потенциал» и не отдавать деньги не пойми кому. Банк выдал ей 834 тысячи рублей. Елена исправно платила по кредиту, уже приобретя статус потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

    Елена обратилась в суд с требованием признать ее кредитный договор с банком недействительным и вернуть ей то, что она уже заплатила. К делу была приложена экспертиза, согласно которой в момент оформления займа девушка была в таком состоянии, когда она не могла понимать значение своих действий.

    «Воля на заключение кредитного договора отсутствовала. Имущественный вред в данном случае причинен банку преступлением, следователем банк признан потерпевшим», — отметил суд и удовлетворил требования Елены. Банк должен вернуть ей 63 тысячи рублей.

    «То есть, сумму кредита Елена возвращать не будет! Вот такой новый способ защиты граждан от мошенников сегодня одобрил Колпинский районный суд», — отмечает Дарья Лебедева.

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