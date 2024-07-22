Всего лишь инструмент. Суд в Петербурге решил, что обманутая мошенниками девушка не должна платить кредит

Новый способ защиты потерпевших по делам о мошенничествах реализовал Колпинский районный суд Петербурга. Он велел банку вернуть обманутой мошенниками платежи по кредиту, потому что она деньгами не пользовалась.

О решении суда сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Елена попалась на уловку мошенников, которые велели ей оформить кредит чтобы «исчерпать кредитный потенциал» и не отдавать деньги не пойми кому. Банк выдал ей 834 тысячи рублей. Елена исправно платила по кредиту, уже приобретя статус потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.