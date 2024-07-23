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    Зеленский высказался за скорейшее окончание военных действий

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    Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля встретился с главой правительства Ватикана государственным секретарем Пьетро Паролином. Глава государства также назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    На встрече, которая проходила в Киеве, Зеленский также обозначил со своей стороны понимание необходимости скорейшего завершения конфликта с РФ.

    «Я думаю, все мы понимаем, что должны закончить войну как можно скорее», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, и в Кремле положительно оценили его слова.

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