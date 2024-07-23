Зеленский высказался за скорейшее окончание военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля встретился с главой правительства Ватикана государственным секретарем Пьетро Паролином. Глава государства также назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».

На встрече, которая проходила в Киеве, Зеленский также обозначил со своей стороны понимание необходимости скорейшего завершения конфликта с РФ.



«Я думаю, все мы понимаем, что должны закончить войну как можно скорее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, и в Кремле положительно оценили его слова.