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    Песков: в Кремле положительно оценили слова Зеленского о переговорах

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    Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах с Москвой — это лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты <...> исключаются», — сказал представитель Кремля.

    По его словам, заявления о диалоге «в той или иной тональности» лучше, чем слова «о намерении воевать до последнего украинца».

    Также пресс-секретарь президента России добавил, что еще рано судить, что конкретно стоит за словами Зеленского о возможности переговоров.

    «Нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — считает Песков.

    Накануне стало известно, что Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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