Песков: в Кремле положительно оценили слова Зеленского о переговорах

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах с Москвой — это лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты <...> исключаются», — сказал представитель Кремля.

По его словам, заявления о диалоге «в той или иной тональности» лучше, чем слова «о намерении воевать до последнего украинца».

Также пресс-секретарь президента России добавил, что еще рано судить, что конкретно стоит за словами Зеленского о возможности переговоров.