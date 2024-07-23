Сергей Неверов освобожден от должности вице-спикера Госдумы

Вице-спикера Государственной думы Сергея Неверова (фракция «Единая Россия») освободили от должности заместителя председателя Госдумы Федерального собрания РФ. Соответствующее постановление 23 июля опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности России.



Накануне «Фонтанка» писала о внесении проекта постановления об освобождении Сергея Неверова от занимаемой должности. Кроме того, от должностей глав комитетов по спорту и энергетике освободили Павла Завального (фракция «Единая Россия») и Дмитрия Свищева (фракция ЛДПР).

СМИ писали о возможном уходе бывшего секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова с поста вице-спикера еще в мае. «Ведомости» сообщали, что место Неверова может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая на довыборах в Думу.