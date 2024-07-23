Сергей Неверов освобожден от должности вице-спикера Госдумы

Вице-спикера Государственной думы Сергея Неверова (фракция «Единая Россия») освободили от должности заместителя председателя Госдумы Федерального собрания РФ. Соответствующее постановление 23 июля опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности России.
Накануне «Фонтанка» писала о внесении проекта постановления об освобождении Сергея Неверова от занимаемой должности. Кроме того, от должностей глав комитетов по спорту и энергетике освободили Павла Завального (фракция «Единая Россия») и Дмитрия Свищева (фракция ЛДПР).
СМИ писали о возможном уходе бывшего секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова с поста вице-спикера еще в мае. «Ведомости» сообщали, что место Неверова может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая на довыборах в Думу.
Сергей Неверов был зампредседателя Госдумы восьмого созыва от партии «Единая Россия» с 12 октября 2021 года. В нижней палате парламента он руководил фракцией ЕР с октября 2017-го по октябрь 2021 года. Также политик был депутатом Госдумы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Еще до распада СССР состоял в КПСС.