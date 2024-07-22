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    Неверова хотят освободить от должности вице-спикера Госдумы

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    В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Документ опубликован 22 июля в базе Думы.

    Кроме того, в Думу внесен проект постановления об освобождении Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике.

    Еще в мае «Ведомости» писали о возможном уходе бывшего секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова с поста вице-спикера. По данным источников издания, его место может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая на довыборах в Думу. Вопрос дальнейшего карьерного пути Неверова «еще обсуждается».

    Сергей Неверов избирался депутатом Госдумы третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов. Член партии «Единая Россия». С 9 октября 2017 года по 7 октября 2021-го был главой фракции «ЕР» и сейчас является ее руководителем с 4 июня 2024 года. С октября 2021 года является вице-спикером Думы.

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