Неверова хотят освободить от должности вице-спикера Госдумы

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Документ опубликован 22 июля в базе Думы.

Кроме того, в Думу внесен проект постановления об освобождении Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике.

Еще в мае «Ведомости» писали о возможном уходе бывшего секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова с поста вице-спикера. По данным источников издания, его место может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая на довыборах в Думу. Вопрос дальнейшего карьерного пути Неверова «еще обсуждается».