Неверова хотят освободить от должности вице-спикера Госдумы

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Документ опубликован 22 июля в базе Думы.
Кроме того, в Думу внесен проект постановления об освобождении Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике.
Еще в мае «Ведомости» писали о возможном уходе бывшего секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова с поста вице-спикера. По данным источников издания, его место может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая на довыборах в Думу. Вопрос дальнейшего карьерного пути Неверова «еще обсуждается».
Сергей Неверов избирался депутатом Госдумы третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов. Член партии «Единая Россия». С 9 октября 2017 года по 7 октября 2021-го был главой фракции «ЕР» и сейчас является ее руководителем с 4 июня 2024 года. С октября 2021 года является вице-спикером Думы.