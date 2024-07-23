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    Экс-главе «Автоматики» Андрею Моторко смягчили меру пресечения по делу о мошенничестве с китайскими антеннами

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    Экс-главе «Автоматики» Андрею Моторко смягчили меру пресечения. Как сообщили 23 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере отправили под домашний арест.

    «Московский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моторко А.И», — пишет пресс-служба судов.

    По данным следствия, «Автоматика», входящая в госкорпорацию «Ростех», закупила в Китае антенны для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте и представила их как свои разработки. За это Минпромторг выделил компании субсидию в размере 300 миллионов рублей.

    В конце июня прошлого года Моторко задержали. Тогда следствие настаивало на мере пресечения в виде ареста.

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