Экс-главе «Автоматики» Андрею Моторко смягчили меру пресечения по делу о мошенничестве с китайскими антеннами

Экс-главе «Автоматики» Андрею Моторко смягчили меру пресечения. Как сообщили 23 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере отправили под домашний арест.
«Московский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моторко А.И», — пишет пресс-служба судов.
По данным следствия, «Автоматика», входящая в госкорпорацию «Ростех», закупила в Китае антенны для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте и представила их как свои разработки. За это Минпромторг выделил компании субсидию в размере 300 миллионов рублей.
В конце июня прошлого года Моторко задержали. Тогда следствие настаивало на мере пресечения в виде ареста.