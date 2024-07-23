Под Петербургом второй раз за неделю горела вышка сотовой связи

Оборудование сотовой связи пострадало от огня во Всеволожском районе Ленобласти. Это второй случай за неделю у одного и того же оператора.



Об инциденте в посёлке Янино полицейским накануне сообщил инженер компании сотовой связи, стало известно «Фонтанке» 23 июля. По предварительным данным, термошкаф с оборудованием загорелся в воскресенье около восьми часов вечера. Огонь повредил его, но не уничтожил.

Следственно-оперативная группа осмотрела окрестности и обнаружила остатки сгоревшей бумаги и следы горючего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, оператор подсчитывает ущерб.