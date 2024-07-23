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    Под Петербургом второй раз за неделю горела вышка сотовой связи

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    Оборудование сотовой связи пострадало от огня во Всеволожском районе Ленобласти. Это второй случай за неделю у одного и того же оператора.

    Об инциденте в посёлке Янино полицейским накануне сообщил инженер компании сотовой связи, стало известно «Фонтанке» 23 июля. По предварительным данным, термошкаф с оборудованием загорелся в воскресенье около восьми часов вечера. Огонь повредил его, но не уничтожил.

    Следственно-оперативная группа осмотрела окрестности и обнаружила остатки сгоревшей бумаги и следы горючего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, оператор подсчитывает ущерб.

    По данным «Фонтанки», 17 июля в Новосергиевке пытались поджечь вышку сотовой связи той же компании. Тогда камера запечатлела двоих молодых людей. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

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