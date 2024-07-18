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    Двоих ищут по делу о поджоге на базовой станции сотового оператора под Петербургом

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    Уголовное дело о поджоге возбуждено после покушения на оборудование оператора из «большой тройки» во Всеволожском районе Ленобласти. Камеры запечатлели активность двоих. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 июля.

    О попытке поджечь вышку связи в полицию накануне сообщил менеджер по безопасности оператора. Просматривая камеры, транслирующие обстановку в режиме онлайн, он заметил двух молодых людей у базовой станции в деревне Новосергиевка неподалёку от КАД.

    Прибывшие на место полицейские нашли материал со следами горения. Поджигатели успели скрыться. По предварительной информации, ищут двух мужчин не старше двадцати лет на вид. Один был одет в чёрное, на втором были белые кроссовки, футболка, тёмные шорты и кепка.

    Случившееся квалифицировали как умышленное повреждение имущества путём поджога (часть 2 статьи 167 УК).

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