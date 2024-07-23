Дальневосточный очищают от автосервисов под Широтную магистраль и Большой Смоленский мост

В Невском районе Петербурга начали освобождать землю под строительство Широтной магистрали и Большого Смоленского моста. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.

Речь идет о земельных участках на Дальневосточном проспекте и Глухоозерском шоссе. На них под дорожное строительство демонтируют автосервисы. В комитете отмечают, что нестационарные объекты были размещены там без правовых оснований, и это подтвердили проведенные ранее проверки. Землепользователей уведомили, что они должны освободить участки в предоставленный срок, но сервисы так и не были демонтированы. Теперь это сделают сотрудники ККИ и подведомственного ему Центра повышения эффективности использования государственного имущества.