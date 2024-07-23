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    Дальневосточный очищают от автосервисов под Широтную магистраль и Большой Смоленский мост

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    Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга
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    В Невском районе Петербурга начали освобождать землю под строительство Широтной магистрали и Большого Смоленского моста. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.

    Речь идет о земельных участках на Дальневосточном проспекте и Глухоозерском шоссе. На них под дорожное строительство демонтируют автосервисы. В комитете отмечают, что нестационарные объекты были размещены там без правовых оснований, и это подтвердили проведенные ранее проверки. Землепользователей уведомили, что они должны освободить участки в предоставленный срок, но сервисы так и не были демонтированы. Теперь это сделают сотрудники ККИ и подведомственного ему Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

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    На Глухоозерском шоссе освободят более 6 тысяч квадратных метров территории, а на Дальневосточном проспекте — 300 квадратных метров. На этих участках будут строить Широтную магистраль скоростного движения с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, а также новую транспортную магистраль с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

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    Большой Смоленский мост станет первым за 40 лет новым разводным мостом через Неву и войдет в состав дуговой магистрали, которая соединит юг и северо-восток Петербурга. Конкурс на его строительство был объявлен в феврале этого года. «Фонтанка» показывала, как мост будет выглядеть, согласно проекту. На Дальневосточном проспекте к нему построят большую дорожную развязку.

    Широтная магистраль — самый масштабный дорожный проект Петербурга после завершения строительства Западного скоростного диаметра. Первый его этап — Витебская развязка ЗСД, там сейчас активно ведутся работы. Участок же от Витебского проспекта до Союзного проспекта, который пойдет через Неву, является самым сложным. Подробно о нем «Фонтанка» рассказывала минувшей осенью, когда был объявлен конкурс на подготовку территории под строительство.

    Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга

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