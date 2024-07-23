На Кубани люди вышли на шествие после межнациональной драки

В городе Кореновске Краснодарского края прошло шествие членов организаций «Русская община» и «Северный человек». Мужчины вышли на улицу после случившейся накануне драки с россиянами курдского происхождения, сообщает
Участники несанкционированной акции, которых было по меньшей мере
«Местный житель пояснил, что неизвестный человек в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения. Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина
«Вечером 21 июля 2024 года между жителями Кореновского района на улице Красной в городе Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли сотрудники полиции с целью пресечения противоправных действий. В этот момент фигурант, в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий, применил в отношении него физическую силу», — сказано в сообщении регионального Следкома, возбудившего уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, вечером у одной из школ Кореновска трое приятелей (двое граждане России курдского происхождения, один русский) громко слушали музыку. Проходившая мимо компания других мужчин сделала замечания первым. После чего один из любителей громкой музыки якобы избил мужчину, который сделал замечание. Последний оказался членом «Русской общины». Пострадавший позвонил в 112, и на место приехали сотрудники полиции. Хулиган оказывал сопротивление и был задержан.
После произошедшего русские общины решили выйти на несогласованную демонстрацию. А в социальных сетях появилась информация о «нападении толпы из
Ранее «Фонтанка» рассказала, как в автобусный парк «АТП Барс-2» в Сертолово во время обеденного перерыва наведалась толпа членов «Русской общины» и вызвала директора на разговор. Поводом стала поездка женщины на