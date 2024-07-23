На Кубани люди вышли на шествие после межнациональной драки

В городе Кореновске Краснодарского края прошло шествие членов организаций «Русская община» и «Северный человек». Мужчины вышли на улицу после случившейся накануне драки с россиянами курдского происхождения, сообщает 23 июля «Коммерсантъ». Участники несанкционированной акции, которых было по меньшей мере 50–60 человек , шли по центральной улице Кореновска и кричали «Русские, вперед» и «Один за всех и все за одного». Это был ответ на якобы групповое избиение одного из членов организации. Однако, как сообщает УМВД по Краснодарскому краю и региональный следственный комитет, в конфликте участвовали двое мужчин, одного из которых позже задержали за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, и применение насилия в отношении полицейского.

«Местный житель пояснил, что неизвестный человек в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения. Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина 2004 года рождения», — пишет пресс-служба УМВД Краснодарского края.

«Вечером 21 июля 2024 года между жителями Кореновского района на улице Красной в городе Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли сотрудники полиции с целью пресечения противоправных действий. В этот момент фигурант, в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий, применил в отношении него физическую силу», — сказано в сообщении регионального Следкома, возбудившего уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти ( ст. 318 УК РФ).

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, вечером у одной из школ Кореновска трое приятелей (двое граждане России курдского происхождения, один русский) громко слушали музыку. Проходившая мимо компания других мужчин сделала замечания первым. После чего один из любителей громкой музыки якобы избил мужчину, который сделал замечание. Последний оказался членом «Русской общины». Пострадавший позвонил в 112, и на место приехали сотрудники полиции. Хулиган оказывал сопротивление и был задержан.

После произошедшего русские общины решили выйти на несогласованную демонстрацию. А в социальных сетях появилась информация о «нападении толпы из 40 человек на шестерых русских парней».