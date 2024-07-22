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    Больше не тайна. Путин открыл МВД доступ к данным о психических заболеваниях россиян

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    Президент России Владимир Путин 22 июля подписал закон, по которому МВД сможет запрашивать у медицинских учреждений информацию о психических заболеваниях пациентов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года. Документ опубликовали на портале правовой информации.


    По новому закону изменится порядок соблюдения медиками врачебной тайны. Полиция сможет получать от медучреждений данные о людях, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. В первую очередь такая мера объясняется «предупреждением совершения такими лицами преступлений и административных преступлений». Обмен информацией также будет возможен в отношении людей, стоящих на учете как алкоголики и наркоманы.

    Еще 22 июля Путин подписал закон, по которому материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство. Такая функция станет доступна при помощи счетов эскроу.

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    Врачебная тайнаПутинУказМВДДанныеПсихические расстройства
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