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    В России материнский капитал можно будет тратить на строительство ИЖС

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    В России материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство. Такая функция станет доступна при помощи счетов эскроу. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 22 июля опубликовали на портале правовой информации.

    Согласно закону, при строительстве можно использовать маткапитал или его часть. Помимо этого при прекращении договора счета эскроу уполномоченный банк направит в Фонд пенсионного и социального страхования РФ соответствующий запрос.

    «Возврат средств материнского капитала, использованных на строительство жилого дома, <...> осуществляется в порядке, предусмотренным ФЗ от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — уточняется в документе.

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    ПутинУказМаткапиталИЖСЭскроу-счет
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