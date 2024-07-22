Межгосударственный авиационный комитет установил обстоятельства крушения «Суперджета» в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила обстоятельства катастрофы самолета RRJ-95LR-100 RA-89049, которая произошла 12 июля 2024 года в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МАК.
Согласно опубликованному релизу, перед крушением «Суперджет» управлялся вручную, произошло превышение скорости и борт стал пикировать. Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но не сумел этого сделать.
«Автомат тяги был включен перед взлетом. Затем после взлета на истинной высоте 550 футов был включен автопилот. На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте 5160 футов самолет перешел на снижение, в процессе которого было зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов, но на шестой минуте полета на скорости 320 узлов самолет вновь перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование, и остановить его не удалось. Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15».
Также указываются последние зарегистрированные бортовыми самописцами значения параметров:
— приборная скорость — 365 узлов,
— вертикальная скорость снижения — 17 000 футов/мин,
— угол тангажа — 25 градусов на пикирование,
— угол крена — 25 градусов вправо.
Силовые установки, как выяснила комиссия МАК, работали до окончания регистрации параметров.
Такие обстоятельства крушения «Суперджета» приводит в своем отчете МАК, уточняя, что расследование с целью определения причин авиационного происшествия продолжается.