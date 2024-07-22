Межгосударственный авиационный комитет установил обстоятельства крушения «Суперджета» в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила обстоятельства катастрофы самолета RRJ-95LR-100 RA-89049, которая произошла 12 июля 2024 года в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МАК.

Согласно опубликованному релизу, перед крушением «Суперджет» управлялся вручную, произошло превышение скорости и борт стал пикировать. Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но не сумел этого сделать.