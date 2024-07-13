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    Начаты экспертизы и расшифровки. Что известно о крушении «Сухого»

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    6 комментариев

    Два бортовых самописца, найденные на месте падения самолета, доставили Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщил 13 июля ТАСС со ссылкой на собственный источник. Также обнаружены тела погибших.

    На борту «Сухого» находились 53-летний командир Евгений Булавко, его ровесник пилот Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. Летчики уводили самолет от жилых дачных домов, благодаря этому жертв среди местного населения удалось избежать. Однако сами они погибли. К полудню субботы тела всех троих нашли. Для их опознания назначили молекулярно-генетическую экспертизу.

    В компании СОГАЗ, в которой был застрахован «Сухой» 2014 года выпуска, пообещали выплатить семьям погибших денежные средства, пишут наши коллеги из MSK1. Размер компенсации не раскрывается, выплата станет возможна после получения документов от авиакомпании.

    Бортовые самописцы пострадали при крушении, но пригодны к расшифровке. Приступить к ней комиссия запланировала в понедельник, 15 июля.

    Сразу после падения самолета Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. По сообщению ТАСС, в субботу утром его передали в центральный аппарат Следственного комитета.

    Пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Газпромавиа» разбился накануне в районе Коломны. Борт выполнял тестовый полет после планового ремонта и должен был приземлиться во Внуково. Погибли три члена экипажа компании-производителя «Гражданские самолеты Сухого».

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    Комментарии 6

    Paul339013 Июл 2024 в 15:02
    Лучше бы рассказали, какой паразит велел в своё время ставить кривые французские движки на наши самолёты?
    +0−1
    Эд Хэммет13 Июл 2024 в 14:46
    Хорошо уже то, что нам пока не объявили, что члены экипажа употребляли наркотики и жонглировали гранатами во время полёта.
    +1−0
    Kit.13 Июл 2024 в 14:31
    От каких "жилых домов" пилоты "уводили самолёт" в почти вертикальном падении?
    +1−0
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