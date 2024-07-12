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    «Сухой Суперджет» с экипажем на борту упал в Подмосковье. Что известно к этому часу

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    9 комментариев
    Фото: кадр из видео
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    Российский самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Газпромавиа» разбился в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта, сообщили 12 июля в Росавиации. Трое пилотов, находившихся на борту, погибли. «Фонтанка» собрала всё, что известно об авиакатастрофе.

    Хронология событий

    Самолет после прохождения плановых работ вылетел с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраскино в городском округе Коломна. За штурвалом, по данным ТАСС, находились пилоты компании-производителя «Гражданские самолеты Сухого», которые вылетели на облет из аэропорта Жуковского. Около 15 часов дня самолет разбился.

    Фото: кадр из видео
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    Два пилота и штурман погибли, жертв среди населения нет, информирует МЧС.

    Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации. На место выехал Александр Гречищев, глава Коломны. По его словам, место падения самолета оцеплено, работают экстренные службы и следователи-криминалисты.

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 263 УК РФ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

    ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.

    О модели

    Sukhoi Surerjet 100 выпускается с 2008 года и предназначен для пассажирских авиаперевозок. На его борту могут находиться от 87 до 108 человек. Судя по открытой базе данных, разбившийся лайнер совершил свой первый полет в декабре 2014 года и был выпущен 5 марта 2015-го.

    Фото: кадр из видео
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    В пресс-службе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщили, что самолет выпущен в 2014 году. Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии.

    По данным на январь 2023 года, всего было произведено 232 лайнера Sukhoi Surerjet 100. Эти самолеты используют такие авиакомпании как «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Россия» и другие перевозчики.

    Об инцидентах с SSJ 100

    Первый крупный инцидент с «Сухим» произошел в Индонезии 9 мая 2012 года во время демонстрационного полета, когда самолет вылетел из Джакарты и врезался в гору Салак. На борту находились 45 человек. Все они погибли. Тогда причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и диспетчера.

    Не менее известные события произошли в Шереметьево в мае 2019 года, когда самолет усовершенствованной модели Sukhoi Superjet 100–95B потерпел крушение при посадке. Тогда погиб 41 человек.

    Фото: кадр из видео
    Фото: кадр из видео
    Фото: кадр из видео

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    Комментарии 9

    Васисуалий Лошков12 Июл 2024 в 17:18
    надо снять кино,про этот случай!!
    +4−3
    alefparent12 Июл 2024 в 17:14
    Пилоты заводские испытатели были, очень грустно, штучная квалификация.
    +5−1
    Ана нас12 Июл 2024 в 17:03
    Сейчас советский лозунг -летайте самолетами аэрофлота - какой- то другой смысл приобретает
    +8−1
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