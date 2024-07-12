«Сухой Суперджет» с экипажем на борту упал в Подмосковье. Что известно к этому часу

Российский самолет «
Хронология событий
Самолет после прохождения плановых работ вылетел с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраскино в городском округе Коломна. За штурвалом, по данным ТАСС, находились пилоты компании-производителя «Гражданские самолеты Сухого», которые вылетели на облет из аэропорта Жуковского. Около
Два пилота и штурман погибли, жертв среди населения нет, информирует МЧС.
Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации. На место выехал Александр Гречищев, глава Коломны. По его словам, место падения самолета оцеплено, работают экстренные службы и следователи-криминалисты.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц —
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.
О модели
В пресс-службе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщили, что самолет выпущен в 2014 году. Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии.
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