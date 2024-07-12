«Сухой Суперджет» с экипажем на борту упал в Подмосковье. Что известно к этому часу

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Российский самолет « Сухой Суперджет-100 » авиакомпании «Газпромавиа» разбился в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта, сообщили 12 июля в Росавиации. Трое пилотов, находившихся на борту, погибли. «Фонтанка» собрала всё, что известно об авиакатастрофе.

Хронология событий Самолет после прохождения плановых работ вылетел с завода в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраскино в городском округе Коломна. За штурвалом, по данным ТАСС, находились пилоты компании-производителя «Гражданские самолеты Сухого», которые вылетели на облет из аэропорта Жуковского. Около 15 часов дня самолет разбился.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Два пилота и штурман погибли, жертв среди населения нет, информирует МЧС. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации. На место выехал Александр Гречищев, глава Коломны. По его словам, место падения самолета оцеплено, работают экстренные службы и следователи-криминалисты. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 263 УК РФ . Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.

О модели Sukhoi Surerjet 100 выпускается с 2008 года и предназначен для пассажирских авиаперевозок. На его борту могут находиться от 87 до 108 человек . Судя по открытой базе данных, разбившийся лайнер совершил свой первый полет в декабре 2014 года и был выпущен 5 марта 2015-го .

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В пресс-службе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщили, что самолет выпущен в 2014 году. Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии. По данным на январь 2023 года, всего было произведено 232 лайнера Sukhoi Surerjet 100 . Эти самолеты используют такие авиакомпании как «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Россия» и другие перевозчики. Об инцидентах с SSJ 100

Первый крупный инцидент с «Сухим» произошел в Индонезии 9 мая 2012 года во время демонстрационного полета, когда самолет вылетел из Джакарты и врезался в гору Салак. На борту находились 45 человек . Все они погибли. Тогда причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и диспетчера.

Не менее известные события произошли в Шереметьево в мае 2019 года , когда самолет усовершенствованной модели Sukhoi Superjet 100–95B потерпел крушение при посадке. Тогда погиб 41 человек .

