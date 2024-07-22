Стрелков в колонии нашел работу на швейном производстве

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области работает на швейном производстве. Об этом в понедельник, 22 июля , сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката.



В прошедший четверг стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур. «На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал его адвокат Александр Молохов.



Сейчас экс-министр обороны ДНР работает в колонии резчиком на швейном производстве.

