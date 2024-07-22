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    Стрелков в колонии нашел работу на швейном производстве

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    Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области работает на швейном производстве. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката.

    В прошедший четверг стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур. «На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал его адвокат Александр Молохов.

    Сейчас экс-министр обороны ДНР работает в колонии резчиком на швейном производстве.

    «Игорь выглядит хорошо, самочувствие нормальное. Условия содержания адекватные, нареканий у него нет», — поделилась супруга Стрелкова.

    В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о судьбе осужденного. Игорь Стрелков — это псевдоним, настоящее имя — Игорь Гиркин. Во время событий 2014 года в Крыму Стрелков руководил отдельным добровольческим батальоном спецназначения. Затем стал внештатным советником председателя Верховного совета Республики Крым. В этом же году Стрелков отправился в Донбасс. После майского референдума он был министром обороны Донецкой народной республики (с 16 мая по 14 августа 2014 года).

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