Стрелков в колонии нашел работу на швейном производстве

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в колонии
В прошедший четверг стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур. «На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал его адвокат Александр Молохов.
Сейчас экс-министр обороны ДНР работает в колонии резчиком на швейном производстве.
«Игорь выглядит хорошо, самочувствие нормальное. Условия содержания адекватные, нареканий у него нет», — поделилась супруга Стрелкова.
В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии.