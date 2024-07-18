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    Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка

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    Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, осужденного за публичные призывы к экстремизму, этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области. Об этом 18 июля сообщил адвокат Стрелкова-Гиркина Александр Молохов, пишет РИА Новости.


    «Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал защитник Молохов.

    Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии. После чего защита требовала смягчить приговор, но в мае текущего года Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил в силе решение суда первой инстанции. С того момента приговор вступил в законную силу.

    Стрелков отсидит четыре года за посты в социальных сетях. Бывший министр обороны ДНР в конце мая 2023 года разместил публикации о Крыме и невыплатах военным.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о судьбе осужденного. Игорь Стрелков — это псевдоним, настоящее имя — Игорь Гиркин. Во время событий 2014 года в Крыму Стрелков руководил отдельным добровольческим батальоном спецназначения. Затем стал внештатным советником председателя Верховного совета Республики Крым. В этом же году Стрелков отправился в Донбасс. После майского референдума он был министром обороны Донецкой народной республики (с 16 мая по 14 августа 2014 года).

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    Игорь СтрелковИгорь ГиркинЭтапКолония
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