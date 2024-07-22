    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    761мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.02eur96.04

    В Петербурге за неделю для очистки улиц использовали 1 млн кубометров воды. Это рекордный показатель для лета

    804
    9 комментариев

    Улицы Петербурга особенно интенсивно очищают в период сильной жары. На прошлой неделе дорожники израсходовали рекордное количество воды для полива городских дорог и проспектов — 1 миллион кубометров, сообщает 22 июля пресс-служба комитета по благоустройству.

    Улицы в городе поливают даже во время дождя. Многие горожане удивляются такому зрелищу, но это вынужденная мера. Так, дождь замачивает городские дороги, не убирая грязь и пыль с поверхности. А коммунальная техника под напором смывает все загрязнения.

    «Таким образом, труд человека и каприз природы соединяются в одной благородной интенции — почистить любимый город», — объясняют в пресс-службе комитета.

    То количество воды, которое использовали на прошлой неделе, обычно расходуется к осени. Однако в связи с жаркой погодой улицы города и растительность требуют особого внимания со стороны коммунальных служб. В комитете обещают, что орошение продолжится с прежней интенсивностью, ведь начавшаяся неделя вернет в Петербург жаркое лето.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close