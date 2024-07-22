В Петербурге за неделю для очистки улиц использовали 1 млн кубометров воды. Это рекордный показатель для лета

Улицы Петербурга особенно интенсивно очищают в период сильной жары. На прошлой неделе дорожники израсходовали рекордное количество воды для полива городских дорог и проспектов — 1 миллион кубометров, сообщает 22 июля пресс-служба комитета по благоустройству.



Улицы в городе поливают даже во время дождя. Многие горожане удивляются такому зрелищу, но это вынужденная мера. Так, дождь замачивает городские дороги, не убирая грязь и пыль с поверхности. А коммунальная техника под напором смывает все загрязнения.