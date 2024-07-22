Жара +30 и никакого дождя. Подробный прогноз погоды в Петербурге на эту неделю

Начавшаяся неделя вернёт в Петербург жаркое лето. Уже сегодня регион оказался под влиянием антициклона с севера, который принялся рассеивать облака и до минимума понизил вероятность дождей. Об этом 22 июля рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Преимущественно солнечная и сухая, антициклональная погода задержится в регионе до конца рабочей недели, а температура воздуха будет на 3–4 °С выше климатической нормы, а в конце периода вплотную приблизится к 30-градусной отметке.