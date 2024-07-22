Жара +30 и никакого дождя. Подробный прогноз погоды в Петербурге на эту неделю

Начавшаяся неделя вернёт в Петербург жаркое лето. Уже сегодня регион оказался под влиянием антициклона с севера, который принялся рассеивать облака и до минимума понизил вероятность дождей. Об этом
Преимущественно солнечная и сухая, антициклональная погода задержится в регионе до конца рабочей недели, а температура воздуха будет на
Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём
Во вторник также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью
В среду переменная облачность, без осадков. Ночью
В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью
В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью
По предварительному прогнозу, в выходные в регион придут грозовые дожди и понизят температуру, возвращая её в климатическое русло.