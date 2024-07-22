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    Жара +30 и никакого дождя. Подробный прогноз погоды в Петербурге на эту неделю

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    Начавшаяся неделя вернёт в Петербург жаркое лето. Уже сегодня регион оказался под влиянием антициклона с севера, который принялся рассеивать облака и до минимума понизил вероятность дождей. Об этом 22 июля рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Преимущественно солнечная и сухая, антициклональная погода задержится в регионе до конца рабочей недели, а температура воздуха будет на 3–4 °С выше климатической нормы, а в конце периода вплотную приблизится к 30-градусной отметке.

    Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём +25…+27 °С. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    Во вторник также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18 °С, днём +26…+28 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18 °С, днём +27…+29 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18 °С, днём +28…+30 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19 °С, днём +28…+30 °С. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные в регион придут грозовые дожди и понизят температуру, возвращая её в климатическое русло.

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