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    Красота требует жертв. Женщина пыталась провезти в Россию из Индии радиоактивный песок для изготовления косметики

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    Московские таможенники не дали 42-летней женщине, прилетевшей из Индии, провезти в столицу опасный вулканический песок. Вещество, в 11 раз превышавшее радиоактивную норму, нашли в багаже у москвички, сообщили 22 июля в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Фото: ФТС России
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    Женщина прибыла в Москву из Индии транзитом через ОАЭ. Когда она проходила «зеленый» коридор во Внуково, запищала система радиационного измерения «Янтарь». Таможенники начали проверять багаж пассажирки и увидели пакет с чем-то черным. Как оказалось, это был радиоактивный песок с побережья Индийского океана, который содержал в себе опасный природный радионуклид — торий-232. К слову, женщина собрала это вещество для того, чтобы на родине сделать из него косметику. Однако об опасном свойстве песка она не догадывалась.

    Таможенники изъяли песок. Вещество, содержащиеся в нем, запрещено ввозить на территорию России.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Шереметьево таможенники нашли у двух женщин, вылетающих в Таиланд через Китай, 504 ювелирных украшения. Дамы утверждали, что это просто стекляшки, однако экспертиза показала другое.

    Фото: ФТС России

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