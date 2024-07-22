Красота требует жертв. Женщина пыталась провезти в Россию из Индии радиоактивный песок для изготовления косметики

Московские таможенники не дали
Женщина прибыла в Москву из Индии транзитом через ОАЭ. Когда она проходила «зеленый» коридор во Внуково, запищала система радиационного измерения «Янтарь». Таможенники начали проверять багаж пассажирки и увидели пакет с чем-то черным. Как оказалось, это был радиоактивный песок с побережья Индийского океана, который содержал в себе опасный природный радионуклид —
Таможенники изъяли песок. Вещество, содержащиеся в нем, запрещено ввозить на территорию России.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Шереметьево таможенники нашли у двух женщин, вылетающих в Таиланд через Китай,