Финляндия начала военные учения у границы с Россией. Трассу на Ваалимаа закрыли

Национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа» (Торфяновка в Выборгском районе Ленобласти) будет закрыта в связи с учениями сухопутных войск Финляндии совместно с пограничной службой Суоми, сообщает 21 июля ТАСС.

В учениях задействуют авиацию, а также 1700 человек и 300 единиц техники. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами.

Ранее два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress проводили тренировочные полеты в воздушном пространстве Финляндии. Из-за их приближения к границам России над Баренцевым морем в воздух поднимали российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных сил.