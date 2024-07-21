Финляндия начала военные учения у границы с Россией. Трассу на Ваалимаа закрыли

Национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа» (Торфяновка в Выборгском районе Ленобласти) будет закрыта в связи с учениями сухопутных войск Финляндии совместно с пограничной службой Суоми, сообщает 21 июля ТАСС.
В учениях задействуют авиацию, а также 1700 человек и 300 единиц техники. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами.
Ранее два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress проводили тренировочные полеты в воздушном пространстве Финляндии. Из-за их приближения к границам России над Баренцевым морем в воздух поднимали российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных сил.
Все автомобильные пункты пропуска на границе России и Финляндии закрыты с конца ноября 2023 года. 16 июля президент Финляндии Александер Стубб подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», который позволит финским пограничникам разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если их сочтут угрозой национальной безопасности. Норма вступит в силу в следующий понедельник. Одной из целей принятия закона было открытие пунктов пропуска.