«Это аналог того, что происходит у нас». Зачем в Петербурге реконструировали битву за Мадрид

В Петербурге вспомнили первое в истории противостояние фашизму. Энтузиасты реконструировали гражданскую войну в Испании на Васильевском острове. Там стреляли, нюхали порох, устраивали сиесту посреди битвы и танцевали фламенко. А еще выстраивали злободневные исторические параллели с боевыми действиями на Украине. На форме сторонников Фанко бал замечен российский триколор. На касках республиканцев торчали рога, но они все равно были за добро.



Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

«Он бессмертный! Он слишком тяжелый для мертвого!»

Корпулетного телосложения «бессмертный» камрад только что свалился в траву, не добежав пары метров до позиций мятежников генерала Франко. Шла генеральная репетиция Брунетского сражения, пора было вытаскивать с поля убитых и раненых. «Тогда оставляйте его в живых, пусть таскает кого-нибудь», — махнул рукой командир. Военно-исторический фестиваль «¡ No pasarán!» развернул филиал Испании 30-х годов прошлого века на поляне около подводной лодки «Народоволец» на Васильевском острове. Реконструкторы решили отметить 85-летие со дня окончания гражданской войны в в Испании 1936–1939 годов. Заведующий музеем Кирилл Кондратьев встречал гостей в белоснежном парадном кителе. Потомки участников Великой Отечественной войны и испанских детей, эвакуированных в Ленинград после поражения республики, вспоминали рассказы своих родных о «русских испанцах». На ограде вокруг музея вывесили агитационные плакаты с лозунгами сопротивления и мятежников-франкистов.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Чаще всего у нас говорят о начале Второй Мировой войны или о 22 июня, но многие сегодня не помнят, что первое столкновение с фашизмом случилось именно в Испании, — говорит руководитель проекта «Прикоснись к истории» Андрей Пиотуховский. — И события 1936−1939 годов в мире — это аналог того, что сейчас происходит у нас. История же по спирали крутится. И сегодня — новый виток. Только раньше на нашей стороне было больше нам дружественных стран, а сейчас их становится все меньше и меньше».

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом организаторы решили «не ставить острополитические вопросы во главу угла» и не акцентировать внимание на том, почему генерал Франко все-таки победил. Или почему он впоследствии обставил помогавшего ему Гитлера и не пропустил части вермахта к Гибралтару через свою территорию. Но Украину в контексте Испании вспоминали не раз — подчеркивая, что сегодня там происходит «то же самое».

Перед началом «сражения» бойцы-реконструкторы выстроились в ряд, а руководитель объединения военно-исторических клубов «Связист», один из пионеров военной реконструкции Александр Зубкин объяснял, кто есть кто. «Это была единственная война, в которой бойцы со стороны доброго и светлого носили каски с рогами, — говорил Зубкин, комментируя форму капрала республиканской армии. — Это чехословацкая каска, такие поставлялись во время гражданской войны в Испанскую республику». Несмотря на то, что республиканцы в основном носили форму песочного цвета, а фалангисты — темно-синего, для удобства зрителей позиции и рукава бойцов отметили флагами: республиканским красно-желто-пурпурным, черно-красным знаменем «Фаланги» и красно-желтым — генерала Франко. А примкнувшие к Франко карлисты (сторонники монархии, которые ожидали, что мятежный генерал ее восстановит) носили и российский триколор.

«Здесь у нас старшина подразделения карлистов, — прокомментировал эту деталь Зубкин. — Белые эмигранты из России примкнули к франкистам и носили свои шевроны. Франко не очень хотел, чтобы за него воевали не испанцы, и был недоволен тем, что в войне участвовали русские, ирландцы, португальцы, итальянцы и немцы. Но, когда, как говорится, не хватает людей, приходится кого-то использовать». Перед началом сражения вспомнили и сроднившееся с русским языком (как когда-то республиканский лозунг «Но пасаран!») словосочетание «пятая колонна». Генерал франкистов Эмилио Мола во время наступление на Мадрид вел четыре армейских колонны. А пятая, по его словам, уже ждала под прикрытием в самом Мадриде.

Наконец, на поле раздались первые выстрелы. «Песочные» ловко «сняли» часовых противника и захватывали одну позицию «синих» за другой. Для реконструкции выбрали самый успешный для республики момент войны — Брунетскую операцию июля 1937 года, когда республиканцы помешали продвижению мятежников на Мадрид. Обе стороны выкатили на поле пушки. Стрекотали пистолеты-пулеметы, разрывалась пиротехника, в сторону публики летел сизый пороховой дым. Со стороны Галерного ковша подтянулся республиканский десант на катерах, и фалангисты начали отступать. Но тут объявили сиесту.

«В Испании очень жарко, — пояснили организаторы. — И в самые жаркие часы бойцы могли прерваться, выбросить белый флаг как предложение временного перемирия — чтобы забрать убитых и раненых, а продолжить воевать уже после того, как жара спадет».

Предполагается, что реконструкция гражданской войны в Испании — первая часть проекта, рассчитанного минимум на год. Дальше запланированы реконструкции боев на реке Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. По словам Андрея Пиотуховского, фестиваль был организован на энтузиазме участников и обошелся ему как организатору примерно в 300–400 тысяч рублей.

Получилось атмосферно. На «франскистов» и «республиканцев» делились не по жребию, а в зависимости от того, какая у кого есть форма. Вопрос, на чьей мы стороне, прозвучал бы неуместно, а с учетом злобы дня, и провокационно. А пока «песочные» и «синие» вместе отправились на обед, на поле боя пустили детей — пособирать отстрелянные гильзы с запахом пороха и дыма.