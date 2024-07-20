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    Собачки-птички вышли из норы. Смотрите, как они прыгают

    1985
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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Енотовидная собака со пять щенками попала в объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом он рассказывает 20 июля в своем канале «Каждой твари по паре».

    Историческая родина енотовидных собак - Дальний Восток. Поэтому их называют уссурийскими лисицами, а в Японии - «собаками-птичками», за необычные звуки, которые они издают. К нам их завезли специально в середине XX века, и они успешно прижились. В Ленинградской области обитает около 5 тысяч особей этих животных, их можно встретить даже на территории Петербурга.

    Енотовидные собаки, как правило, образуют пары на всю жизнь. Весной Павел Глазков видел их вдвоём, а потом - только самца, который выглядел весьма озабоченно. Ему летом приходится кормить и себя, и самку, которая остаётся в норе вместе с детёнышами.

    «И вот – первый выход самки с потомством. Пять щенков хором издают явно не похожие на звериные крики», - отмечает биолог.

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    Енотки – единственные из семейства псовых, которые спят зимой. Во время оттепелей они могут просыпаться, а в морозы снова уходят в спячку.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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    Енотовидная собакаЖивотныеПриродаПавел Глазков
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