Собачки-птички вышли из норы. Смотрите, как они прыгают

Енотовидная собака со пять щенками попала в объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом он рассказывает 20 июля в своем канале «Каждой твари по паре».
Историческая родина енотовидных собак - Дальний Восток. Поэтому их называют уссурийскими лисицами, а в Японии - «собаками-птичками», за необычные звуки, которые они издают. К нам их завезли специально в середине XX века, и они успешно прижились. В Ленинградской области обитает около 5 тысяч особей этих животных, их можно встретить даже на территории Петербурга.
Енотовидные собаки, как правило, образуют пары на всю жизнь. Весной Павел Глазков видел их вдвоём, а потом - только самца, который выглядел весьма озабоченно. Ему летом приходится кормить и себя, и самку, которая остаётся в норе вместе с детёнышами.
«И вот – первый выход самки с потомством. Пять щенков хором издают явно не похожие на звериные крики», - отмечает биолог.
Енотки – единственные из семейства псовых, которые спят зимой. Во время оттепелей они могут просыпаться, а в морозы снова уходят в спячку.