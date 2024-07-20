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    Россияне в Турции отравились газом в 5-звездочном отеле

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    В турецком городе Кушадасы пятеро россиян в отеле отравились газом из-за поломки бойлера. Их уже выписали из больницы. Об этом сообщает 20 июля РБК со ссылкой на посольство РФ.

    Инцидент произошёл 18 июля. В пятизвездочном отеле Sealight Resort на берегу Эгейского моря, предположительно, из-за поломки бойлера случилась утечка газа. Пять постояльцев — граждане России — были госпитализированы. В больнице они, по их словам, встретили других туристов из того же отеля и его сотрудников. Врачи диагностировали отравление.

    Вечером того же дня пострадавших выписали обратно в отель. Там им предоставили другие номера.

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