Россияне в Турции отравились газом в 5-звездочном отеле

В турецком городе Кушадасы пятеро россиян в отеле отравились газом из-за поломки бойлера. Их уже выписали из больницы. Об этом сообщает 20 июля РБК со ссылкой на посольство РФ.



Инцидент произошёл 18 июля. В пятизвездочном отеле Sealight Resort на берегу Эгейского моря, предположительно, из-за поломки бойлера случилась утечка газа. Пять постояльцев — граждане России — были госпитализированы. В больнице они, по их словам, встретили других туристов из того же отеля и его сотрудников. Врачи диагностировали отравление.



Вечером того же дня пострадавших выписали обратно в отель. Там им предоставили другие номера.

