Рейтинг крупнейших компаний Петербурга возглавил «Агроторг». Из топ-10 выбыли «Деловые линии»

В лидерах рейтинга петербургских компаний по объему выручки в период с 2021 по 2023 год оказался оператор сети «Пятерочка» ООО «Агроторг». За один только 2023 год компания выручила 2,36 трлн рублей, а чистой прибылью получила 36,6 млрд, подсчитала «Фонтанка».



На втором месте — «Лента». За последний год выручка компании составила 615,9 млрд рублей, что на 58,5% больше, чем год назад. На третьем — целлюлозно-бумажная компания «Группа «Илим», которая третий год подряд стабильно получает выручку более 180 млрд рублей.



В топ-5 попал застройщик ЛСР, который за 2023 год выручил 236 млрд, а чистой прибылью получил 16,3 млрд, и «О'Кей» с выручкой 147,4 млрд за прошедший год. В 2023 году ретейлер впервые за три года ушел в убыток — на 3,1 млрд рублей.



В первую десятку рейтинга «Фонтанки» также вошли Setl Group (выручка за 2023 год — 153,6 млрд), компания по торговле электротехническим оборудованием«ТД Электромонтаж» (163,3 млрд), ретейлер «СТД Петрович» (125,3 млрд) и производитель чая и кофе «Орими Трейд» (115,6 млрд).



Выбыла из первой десятки в сравнении с прошлогодним рейтингом компания «Деловые линии». Ее сместил «Автозавод АГР» — бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге. Тем не менее, предприятие по итогам прошлого года просело в выручке на 94%, однако его вытянули 2021-й и 2022 годы. По итогам трех лет компания выручила 259,9 млрд руб.



Подробнее о том, кто в Петербурге зарабатывает миллиарды рублей и входит в топ-500 крупнейших компаний города, — в рейтинге «Фонтанки».

