Как сделать из хрущевки «конфетку». На Канонерском острове продали последний расселенный из-за ЗСД дом

Фото: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Смольный продал последний дом на Канонерском острове из числа тех, что были расселены при строительстве ЗСД. Простоявшая больше 10 лет как «заброшка», главная местная «антидостопримечательность» станет молодежной гостиницей.

Пятнадцатый дом на Канонерском острове дольше других зданий оставался без хозяина. Пятиэтажную хрущевку расселили в 2010 году, и за это время она испытала на себе многое. В неё селили рабочих, трудившихся на соседних объектах, помещения в здании неоднократно горели. К 2023 году дом стал местной «антидостопримечательностью» — окна в нём заложили кирпичом, на здании появились разной степени художественной ценности граффити. Парадные стояли заваленные мусором. В соцсетях местные то и дело вспоминали этот дом: то на его задворках кто-то похоронит своего домашнего питомца, то металлический лист отойдет от оконной рамы и громыхает на ветру, не давая спать соседям.



Фото: ООО «Мидас» Фото: ООО «Мидас» Фото: ООО «Мидас» Фото: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Весной местные жители заметили движение у 15-го дома . На фасаде начали закреплять изоляционные материалы, окна освободили от кирпичей, в рамы вставили стеклопакеты. К июлю дом почти полностью поменял свой цвет: из зеленого в оранжевый. Теперь он дополняет ансамбль из соседних расселенных и уже заново обжитых зданий этого же оттенка. Но только если раньше в апартаменты превращали сталинки, то теперь на очереди хрущевка серии Г-5 . Такое жилье считается одним из самых бюджетных. Серия Г-5 не предусматривает балконов, квартиры в таких домах маленькие. Четыре комнаты с кухней умещаются в 49 «квадратов» . В соседнем 12-м доме , например, выставлена на продажу четырехкомнатная квартира за 8 млн рублей.



«Пятнашка» — это длинный пятиэтажный дом 1976 года постройки с семью парадными, который стоит параллельно ЗСД. Окна фасада смотрят на опоры скоростной магистрали.

Продать здание городу удалось только с четвертого раза. Сначала дом вместе с участком размером 1086 кв. м выставили на продажу за 82,6 млн рублей. Если считать исходя из общей площади здания с лестницами, МОПами и подвалами, выходило чуть более 76 тысяч рублей за «квадрат». Однако потенциальных покупателей за такую цену не нашлось ни в мае, ни в июне, ни в июле 2 023 года , когда проводились торги.



Осенью провели четвертую попытку — дом и земля по начальной цене 59,5 млн рублей достались единственному участнику — компании «Мидас».

Согласно данным СПАРК, компания принадлежит трем предпринимателям Абдуркаевым: Джалауди (46%), Тахиру (30%) и Тимуру (24%). Гендиректор компании — Татьяна Лапинская.



Компания — участник рынка госзакупок. Среди заказчиков «Мидаса» — администрация губернатора Петербурга, ВДНХ, петербургские «Мостотрест» и Фонд капремонта. В 2022 году компания заключила госконтрактов на 1,6 млрд рублей, в 2023-м — на 1,08 млрд , в 2024-м — пока на 397 млн рублей.



В настоящее время дом на острове находится в собственности ООО «Канонерский». Компания была создана в мае 2024 года и является «дочкой» фирмы-покупателя здания: «Мидасу» принадлежит 70% юрлица. Остальные 30% находятся в собственности Алихана Эльсункаева.



Предприниматели рассказали, что заинтересовались зданием случайно и фактически по наводке «Фонтанки». Когда-то журналист «Фонтанки» между делом в разговоре на совершенно другую тему задал вопрос: не хотите ли купить «заброшку» на Канонерском острове? После этого они съездили оценить состояние здания и решили его приобрести.



В начале июля на здание был получен градостроительный план участка — этот документ содержит полную информацию об объекте недвижимости, включая, например, такие данные, как градостроительный регламент и сведения о красных линиях.



Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как рассказал «Фонтанке» совладелец «Мидаса» и главный архитектор проекта Тахир Абдуркаев, в бывшей хрущевке совсем скоро откроется гостиничный комплекс, рассчитанный больше на молодежный контингент.

«Планируем что-то типа двух-, трех-, может, четырехзвездочной гостиницы. От изначальных планировок мы не отходили, убрали ненесущие перегородки», — рассказал архитектор. В парадных было по две квартиры на этаже, входы в помещения остались прежними. Однако вместо 40-метровых трехкомнатных квартир получится 65 более просторных апартов.



Несмотря на то, что здание долго простояло заброшенным, ему, можно сказать, повезло: кровля в хорошем состоянии (по оценке компании, крышу обновляли максимум 15 лет назад) и не допустила за это время ни одной протечки. А коммунальщики зимой исправно убирали с нее снег. В итоге несущие конструкции не пострадали, и дому фактически потребовался только ремонт.

«Здание было в хорошем состоянии. Мы только обновили внешний вид, окна, двери. Все коммуникации, конечно, тоже обновлены. В стилистике фасада придерживались минимализма в соответствии с самим зданием. Получилась такая обновленная хрущевка», — пояснил собеседник.

Сейчас ремонт на завершающей стадии. По словам собственников, все работы планируется завершить через 1,5 месяца .

Фото 1: ООО «Мидас» Фото 2: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Фото 1: ООО «Мидас» Фото 2: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Фото 1: ООО «Мидас» Фото 2: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Фото 1: ООО «Мидас» Фото 2: ООО «Мидас» Поделиться Поделиться





Продавать гостиницу владельцы не планируют, но обдумывают вариант сдачи в аренду отельерам. Сейчас собственники рассматривают два таких предложения. Ориентировочно стоимость проживания в гостинице будет колебаться от 800 до 2000 рублей в сутки.

Опыт канонерской хрущевки — показательная для города иллюстрация того, что даже «убитое» здание такого типа при небольших вложениях можно менее чем за год привести в порядок. Владельцы пояснили, что в итоге общие затраты на проект с учетом стоимости самого здания составили 130–140 млн рублей.

Другой была бы ситуация, если бы кровля в здании протекала — осадки довели бы состояние до аварийного буквально за пару лет, здание от мороза могло бы «раскрыться» как роза.

Как живут остальные расселенные дома



Процесс превращения расселенных домов в апартаменты на Канонерском острове начали в 2021 году . Первым с торгов ушло крыло сталинки по адресу: Канонерский остров, 16 . Квартиры в нём порезали на студии и продавали по неприлично низким для Петербурга ценам. Так, студия на первом этаже в 21 «квадрат » стоила 1,7 млн рублей. Сейчас апартаменты в 25 «квадратов » в этом крыле выставлены на продажу за 3,9 млн рублей. Квартиранты рассказывали «Фонтанке», что жизнь в таком доме их «не парит», из недостатков называли повышенную влажность и холод.



Соседнюю сталинку, дом № 17, выкупило ООО «Инновационные коммуникационные технологии». Компания-покупатель принадлежит предпринимателю Василию Толстикову. Было создано товарищество собственников недвижимости «Канонерское», где бизнесмен занял место председателя. Квартиры разбили на нежилые помещения площадью до 15 до 33 «квадратов ». В здании планировалось разместить офисы и апартаменты. Толстиков со словами «спасибо, не надо» отказался общаться с «Фонтанкой». По данным системы аналитики СПАРК, с декабря 2023 года ТСН управляет другой бизнесмен — Константин Воробьев. В разговоре с редакцией он уточнил, что выкупил часть нежилых помещений и сейчас занимается их перепродажей. На сайтах объявлений можно найти четыре предложения в этом доме: студию в 1 5 «квадратов» за 2,6 млн рублей, в 28 «квадрато в» — за 4,7 млн рублей. В объявлениях потенциальным покупателям обещают дом на первой берeговoй линии в зеленoм paйoнe, чистовую отделку с сантехникой и «кpасивый пeйзаж Финcкого зaливa прямo из oкнa».



К сегодняшнему дню нетронутой остается только часть дома № 12 , корп. 2 . Крыло купил на торгах индивидуальный предприниматель Максим Павлов. В прошлом году апартаменты без перепланировки (то есть это типичные квартиры в хрущевке) выставили на продажу. Предложение, вероятно, оказалось невостребованным. В окнах признаков жизни не наблюдается, а у железной двери, ведущей в парадную, так и не появилась ручка.



Ирина Корбат, Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»