«Меня здесь ничего не парит». Кто теперь живет на расселенном Канонерском острове

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Расселенные дома на Канонерском острове один за другим превращаются в апартаменты. Место недовольных шумом Западного скоростного диаметра (ЗСД) занимают арендаторы, для которых важно сберечь копеечку и быстро добраться до центра. Проблема шумового загрязнения решается закрытым окном. В этой схеме по превращению непригодных для жилья домов в жилые пока выигрывают все: и город, который избавился от неликвидного имущества, и бизнес, который зарабатывает на продаже апартаментов.



Почему расселили дома на Канонерском острове Центральный участок Западного скоростного диаметра, который соединил Адмиралтейский район с Васильевским островом и Приморским районом и который прошел через Канонерский остров, заработал в конце 2016 года. И над ним в режиме нон-стоп зашумела магистраль.

Трассировка ЗСД на Канонерском острове прошла в непосредственной близости от жилых домов. Поэтому еще на этапе строительства из-за высокой шумовой нагрузки от магистрали были полностью расселены дома №17 и №15 — и по две ближайшие к магистрали парадные у домов №12 и №16. Некоторое время они стояли пустыми. Затем город начал продавать недвижимость — уже как нежилые помещения — с торгов. Очереди из претендентов на выкуп активов не выстроились, торги по каждому лоту проводились не единожды, но все же постепенно находились желающие приобрести недвижимость.



Вернуть домам жилую функцию официально невозможно. Однако по факту дома после продажи начали заселяться снова — теперь уже в качестве апартаментов, которые юридически являются нежилыми помещениями.

Дом номер 16 Жители правого крыла 16 дома могли бы позавидовать соседям из левой части дома. У них отреставрирован фасад, белым сверкает лепнина, в парадной ещё пахнет краской и сверкают чистотой деревянные перила.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правая часть дома два года назад стала апартаментами. Помещения с торгов купил столичный предприниматель Станислав Нигай. Просторные квартиры нарезали на студии и выставили на продажу с неприлично низким ценником.

Сейчас на некоторых дверях в парадных все ещё не снята защитная плёнка. Крыло частично не заселено. От лестницы идут коридоры с дверями студий. Узость пространства напоминает скорее общежитие, чем дом с полноценными квартирами. На первом этаже почти из-за каждой двери слышен телевизор со своей передачей.



Одну из дверей открыл невысокий мужчина с татуировками. У него за плечом пространство студии с большой кроватью. На полу разбросаны игрушки, бегают двое мальчишек, за ними приглядывает жена. Аренда студии обходится семье в 20 тысяч рублей, ещё 2 500 в месяц они платят за коммунальные услуги.

— Меня здесь ничего не парит, наоборот — удобно. Десять минут — и я в центре. Я раньше на Пулковской жил, оттуда дольше добираться. Я езжу на работу две остановки, и ни одного светофора.

— Стали бы покупать такое жилье?



— Нет, я ближе к деревне. Хочу загородный дом, квартиру не рассматриваю.

На лестнице замечаю высокого мужчину с дыней под мышкой. Спрашиваю, как здесь живется. Он отвечает на английском. Выясняю, что он приехал к другу. Шум ему не мешает, проблему решает двойной стеклопакет.

Из ещё одной двери порывается вырваться американский бесшерстный терьер Ману. Хозяин Алексей хватает пса и приглашает зайти. Студия находится в теневой стороне, окна хоть и выходят на канал, но из-за деревьев воду почти не видно. Большую часть пространства занимает кровать, рядом с ней лежанка для Ману.



Алексей живёт здесь второй месяц, переехал из-за близости к работе. В округе это был самый приличный вариант, тогда как в соседних домах «треш». Студию снимает у пожилой пары, у них есть и другие активы в этом доме.

«Прямо под эстакадой вроде бы, но вообще проблем нет. Закрываешь окно, и ничего слышно. Проблема в том, что здесь холодно и влажно. Не сохнут вещи день-два», — отметил Алексей.

На Канонерский остров Алексей переехал с Петроградской стороны, где жил с женой в квартире, переделанной из коммуналки. Ремонт согласован не был, после развода продавали жилплощадь также с несогласованной переделкой. «Поэтому жить здесь для меня вообще не проблема», — заключает он.

Дом номер 17 Дом №17 — небольшая трехэтажная «сталинка» 1955 года постройки, в ней было всего 15 квартир, впрочем, две трети из них больше 80 кв. метров. Здание выставлялось на торги пять раз, прежде чем нашелся интересант. В 2021 году «Российский аукционный дом» провел очередные торги, и здание площадью 1 594 кв. метра за 37,8 млн рублей досталось ООО «Инновационные коммуникационные технологии». В описании было указано, что это перспективное направление, как использовать покупку — под апартаменты.



Компания-покупатель принадлежит предпринимателю Василию Толстикову. Он известен как владелец рыбопромысловой компании EcoFish (владеет 50 % ООО «Экофиш»). Также он единственный собственник гостиничного проекта «Мари Отель» (ООО «Мариотель Групп») и компании «2Т», которая занимается ресторанным бизнесом и деятельностью по доставке продуктов. Кроме того, предприниматель — один из совладельцев компании «Культурный центр «Братислава», которая в 2020 году приобрела здание-памятник в Прачечном переулке, 6, — «Дом, в котором размещались издательство и типография «Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон» планировалось приспособить под гостиницу.

По данным СМИ, изначально бизнесмен планировал отремонтировать здание под офисы, однако в итоге появились еще и апартаменты. В комментарии «Фонтанке» предприниматель подтвердил, что там будут и офисные помещения, и юниты.



В настоящее время в здании продаются апарты площадью от 18 кв. метров. Если продали здание целиком по цене менее чем 24 тысячи за кв. метр, то теперь юниты продаются уже за 150–167 тысяч за «квадрат» в зависимости от площади и этажа.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отличие от остальных ремонтируемых домов, в 17-м установлены прозрачные входные двери. «Фонтанка» заглянула в одну из парадных и застала рабочих на месте. В помещении на первом этаже на стене значилась надпись «квартира», лежали строительные материалы, мокрая зона была отделена стеной.



Дом номер 12, корп. 2 Помещения в крыле дома 12, корпус 2, выставлялись на торги трижды. Затем в феврале 2021 года 20 помещений (это одна ближайшая к ЗСД парадная) за 34,72 млн рублей купил индивидуальный предприниматель Павлов Максим Сергеевич, которому проиграл уже известный Станислав Нигай.

Согласно данным СПАРК, в одном из проданных с торгов помещений, 3-Н, в доме 12, корпус 2, «прописана» компания «Империал», которая может иметь отношение к покупателю, так как фирма находится в собственности у полного однофамильца — Павлова Максима Сергеевича (50 %), а также Павлова Дмитрия Сергеевича (50 %). Однако по всем доступным номерам компании отвечал мужчина, который заявил, что не имеет отношения к приобретению помещений. На просьбу связать редакцию со вторым совладельцем он не ответил. В настоящее время компания ликвидируется.



Сейчас в доме заколочены две ближние к ЗСД парадные. В крайней из них, которую выкупил ИП, установлены стеклопакеты. В дальней жизни не наблюдается, и информация о том, что эти помещения выставлялись на торги, отсутствует.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этом доме также продаются апартаменты. Что примечательно, это те же самые квартиры. По фото кажется, что в них сделана минимальная предчистовая отделка, установлены стеклопакеты. «Фонтанка» позвонила по одному из объявлений, там заверили, что в доме провели капитальный ремонт.



Фото: скриншот сайта объявлений Поделиться Поделиться





«Полностью выполнен капитальный ремонт. Демонтированы все старые деревянные конструкции, обои, полы. По сантехнике, по электрике, все сделано новое», — заявил продавец, отметив, что перепланировка здания не проводилась и апарты продаются каждый со своим кадастровым номером. По его словам, ремонтные работы на объекте уже полностью завершены.

Стоимость квадратного метра — от 224 до 238 тысяч рублей. Так, апарт площадью 47,6 «квадрата» предлагается за 11,3 млн рублей. При этом в не расселенной части дома продается обставленная «трёшка» с паркетом и окнами на залив площадью 57 квадратов за 7,8 млн рублей.



Дом номер 15 Самым «убитым» из всех расселенных местные жители считают 15-й дом. Он отпугивает внешним видом — окна заколочены, парадные заложены блоками. В блоках проделаны дыры, из которых выглядывают горы мусора.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Жители острова с опаской проходят мимо зияющих дыр этого страшного дома. Там еще случаются пожары, опять же подростки проникают внутрь, наводят свои «порядки», — отметила местная жительница Лариса.



Здание пытались продать дважды, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Следующая попытка состоится в конце августа. Это пятиэтажная хрущевка 1967 года постройки, самый большой расселенный дом, который стоит параллельно ЗСД, его площадь составляет 3 271,5 метра. Начальная стоимость лота — 82,6 млн рублей. Несмотря на две неудачные попытки, цена не изменилась.



Хоть торги ещё не завершились, можно найти объявление о продаже апартаментов и в этом доме. Цена за квадратный метр — 290 981 рубль. Данные продавца скрыты. «Фонтанка» позвонила по объявлению, мужчина заявил, что корреспондент ошибся. Речь идёт о продаже объектов во втором корпусе 12-го дома. Спустя несколько дней объявление всё ещё висело.

Лена Ваганова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

