В Финляндии летает комар, который распространяет не поддающийся лечению вирус

Комара, способного распространять вирус Западного Нила, заметили в Финляндии. Насекомое вида Culex modestus опасно как для людей, так и для животных, сообщает 19 июля финская служба новостей Yle 19 июля.



Как отметила исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл, это второй раз, когда в Финляндии заметили насекомое данного вида. Предыдущее его появление зафиксировали в 2022 году в городе Пори.

«Она допускает, что замеченный в Северной Карелии комар этого вида, скорее всего, является самым северным в мире», — отмечает издание.