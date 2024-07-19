В Финляндии летает комар, который распространяет не поддающийся лечению вирус

Комара, способного распространять вирус Западного Нила, заметили в Финляндии. Насекомое вида Culex modestus опасно как для людей, так и для животных, сообщает 19 июля финская служба новостей Yle 19 июля.
Как отметила исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл, это второй раз, когда в Финляндии заметили насекомое данного вида. Предыдущее его появление зафиксировали в 2022 году в городе Пори.
«Она допускает, что замеченный в Северной Карелии комар этого вида, скорее всего, является самым северным в мире», — отмечает издание.
Вирус Западного Нила впервые выявили в Уганде в 1937 году, он стал причиной многих смертей по всему миру. Лечения от него не существует. При этом в Финляндии вирус пока не выявляли. Вирусологи отмечают, что для его распространения необходима повышенная температура воздуха.
Ранее «Фонтанка» писала, что некоторые люди привлекают комаров больше, чем другие. Это связано с рядом факторов: вес человека, его дыхание, индивидуальный запах, цвет одежды и даже рацион. Особенно привлекательны для этих насекомых мужчины, беременные женщины и люди с интенсивной физической активностью. Когда укус комара опасен и как от него защититься, читайте здесь.