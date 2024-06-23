Почему комары одних кусают, а других — нет? Как защититься от кровососов: рекомендации от экспертов — в карточках

Многие из нас замечали, что во время отдыха на природе некоторые буквально облеплены комарами, в то время как другие почти не страдают от насекомых — их будто бы
Почему комары одних людей кусают, а других нет?
Некоторые люди действительно привлекают комаров больше, чем другие. Это связано с рядом факторов: вес человека, его дыхание, индивидуальный запах и даже цвет одежды.
Тогда на что в первую очередь ориентируются комары?
Краткий ответ: на наше дыхание.
Объяснение: комары ищут свою добычу по запаху углекислого газа, который мы выдыхаем. Чем больше углекислого газа выделяется, тем сильнее комары нами интересуются. Это объясняет, почему крупные люди, мужчины, беременные женщины и взрослые чаще страдают от укусов комаров — они выделяют больше CO2. Люди, занимающиеся физическими упражнениями, также дышат интенсивнее, что тоже делает их «ароматным» ужином для этих насекомых.
Кого кусают чаще?
Мужчин, беременных женщин и людей с интенсивной физической активностью кусают чаще, так как они выделяют больше углекислого газа — это доказали ученые, на которых ссылается британское издание Daily Mail. Из-за последнего фактора, в частности, комары часто кусают детей — на природе они часто бегают и резвятся.
Определенные генетические и микробные особенности кожи тоже делают некоторых людей более привлекательными для комаров. Но обо всём по порядку.
Как влияет запах тела?
Уникальный аромат человека также играет роль в привлекательности для комаров. Этот запах определяется генетикой и микробиомом — сообществом микроорганизмов, живущих на нашей коже. Исследования показали, что комары предпочитают определенные ароматы, но какие именно пока неясно. Подозрения падают на запахи молочной кислоты, аммиака, ацетона и сулькатона.
Генетика может определять до
Влияют ли на комаров продукты, которые мы едим?
Краткий ответ: отчасти да.
В частности, есть мнение, что из-за любви комаров к запаху молочной кислоты перед выходом на природу нежелательно есть молочные и кисломолочные продукты, квашеную капусту и маринованные огурцы. А вот лук, чеснок и яблочный уксус отпугивает кровососов. Но энтомолог Александр Каширский предупреждает: чтобы быть достаточно «невкусным» для комаров, нужно съесть очень много продуктов, которые не нравятся насекомым.
— Такого, чтобы человеческий организм прямо отпугивал комара, который должен напиться кровью, не бывает, — рассказал эксперт. — Если человек зашел в лес один, и он, допустим, съел много «отпугивающих» продуктов, чтобы не нравиться комарам «на вкус», они всё равно на него набросятся. Их главная цель — всё-таки напитаться, чтобы была энергия для развития потомства, для откладывания яиц. Они, скажем так, не гурманы, тут им не до выбора. Только если в лесу собралась компания, то можно заметить, что они кого-то предпочитают больше. Но вот вычислить, почему они
Проще применять продукты, которые не нравятся комарам, наружно: например использовать эфирное масло из кожуры апельсинов или лимонов. Но это подойдет для ситуаций, когда специальных средств с собой нет, потому что долго запах эфирных масел из кожуры цитрусовых не продержится, рассказал Александр Каширский.
А вот распитие алкоголя сто процентов сделает вас привлекательнее для комаров — но вряд ли
А группа крови?
Краткий ответ: скорее всего, это миф.
Объяснение: когда-то считалось, что комары предпочитают первую группу крови, рассказал энтомолог Александр Каширский. Однако сам эксперт считает, что это легенда — группа крови вряд ли является фактором. Корректных исследований на эту тему не было, да и провести его было бы очень сложно: даже если компания людей с разными группами крови входит в лес, скорее всего, их привлекательность для комаров будет обусловлена множеством других факторов, и важность именно группы крови будет установить невозможно.
Как влияет вес?
Чем больше человек весит, тем больше углекислого газа он выделяет при дыхании, утверждает Daily Mail. Он же, как мы уже знаем, играет наибольшую роль в обнаружении комарами. Это
Во-вторых, от веса зависит и площадь кожи человека — а это потенциальные участки для укусов.
Ну а в-третьих, люди с большим весом могут иметь повышенную температуру тела и интенсивное потоотделение, что также привлекает комаров.
Какие цвета видят комары и что лучше не надевать на природу?
Хотя обоняние — самый развитый орган чувств у комара, он не единственный: исследования показали, что эти насекомые предпочитают одни цвета другим. Разгадка проста: зрение комаров устроено так, что они лучше видят некоторые цвета.
Эксперименты показали, что насекомые предпочитают красный, оранжевый, черный и голубой цвета.
А вот зеленый, синий или фиолетовый цвета, напротив, не привлекают внимание кровососов.
Но в темноте, как рассказал энтомолог Александр Каширский, цвет одежды не имеет значения — «ночного видения» у комаров нет. Зато есть тепловое видение! Так что в прохладном лесу мы для комаров как горячий ужин.
Помогает ли сигаретный дым?
Краткий ответ: да.
Энтомолог Александр Каширский объяснил, что любой дым может помочь отпугнуть комаров — и да, сигаретный тоже. Более того, никотин как вещество не нравится многим насекомым в принципе.
— Никотин как вещество для многих насекомых очень ядовито, и их запах может дополнительно отпугивать комаров, — поделился энтомолог.
Единственный минус: табачного дыма даже с нескольких сигарет может быть недостаточно, особенно в условиях ветреной погоды.
Как уменьшить свою привлекательность для комаров?
- Носите одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы минимизировать открытую кожу. Выбирайте плотные ткани, которые труднее прокусить.
- Избегайте красных, оранжевых, черных и голубых цветов в одежде. Предпочтение стоит отдавать зеленым, синим или фиолетовым оттенкам.
- Избегайте интенсивных физических упражнений. Если вы находитесь в зоне активности комаров, постарайтесь не заниматься спортом, чтобы уменьшить количество выделяемого углекислого газа.
- Следите за гигиеной: регулярный душ и использование нейтральных ароматов помогут уменьшить привлекательность для комаров.
- Используйте репелленты — средства, содержащие ДЭТА, пикаридин или масла эвкалипта. Они могут эффективно отпугнуть комаров. О том, как их правильно выбрать, мы расскажем далее.
- Избегайте пребывания на открытом воздухе в пиковые часы активности комаров — на рассвете и на закате.
Как подобрать средство от комаров?
Энтомолог Александр Каширский советует выбирать средство от комаров опытным путем. За последние годы с российского рынка пропали некоторые известные марки репеллентов, и теперь искать новые нужно только по опыту.
— Рекламе доверять не стоит, нужно всё проверять, — считает эксперт.
Опасна ли «химия» против комаров?
Краткий ответ: да, если ее есть. Ну или протирать обработанными руками слизистые.
Объяснение: любые репелленты, конечно, оказывают на нас какое-то раздражающее воздействие, особенно когда они случайно попадают в нос или глаза.
— Бывает, обработанной рукой потрешь лицо — тоже ничего хорошего. Но тут приходится выбирать: либо терпеть нападение комаров, либо
Когда укус комара опасен?
В наших широтах, к счастью, максимум, что мы можем ожидать от этих комаров, — это инфицирование места укуса или аллергические реакции, успокаивает
Чуть севернее, к примеру в Карелии, комары могут переносить туляремию — «малую чуму», но в Подмосковье этого можно не бояться.
Почему нельзя расчесывать укусы?
Мы все знаем, что укус комара лучше не расчесывать, но обычно этот совет имеет чисто бытовое значение — не расчесывайте, чтобы зуд не стал еще сильнее. Но врачи советуют не расчесывать укусы еще и потому, что в нее можно занести инфекцию с рук.
— Когда вы расчесываете укус, мы ожидаем присоединение инфекции, то есть в рану можно занести инфекцию, которая потом начнет размножаться, — рассказала дерматолог Екатерина Вертиева.
Когда стоит бежать к врачу?
Если вы наблюдаете один из этих симптомов, следует обратиться к врачу, предупреждает Екатерина Вертиева:
- появление гнойных корочек;
- сильный отек;
- краснота вокруг укуса увеличивается в размерах и не проходит уже 3 дня.
— Если вы понимаете, что укус комара уже должен был пройти, а это
К счастью, от комариных укусов нельзя умереть, успокоила врач Екатерина Вертиева.