Почему комары одних кусают, а других — нет? Как защититься от кровососов: рекомендации от экспертов — в карточках

Краткий ответ: отчасти да.

В частности, есть мнение, что из-за любви комаров к запаху молочной кислоты перед выходом на природу нежелательно есть молочные и кисломолочные продукты, квашеную капусту и маринованные огурцы. А вот лук, чеснок и яблочный уксус отпугивает кровососов. Но энтомолог Александр Каширский предупреждает: чтобы быть достаточно «невкусным» для комаров, нужно съесть очень много продуктов, которые не нравятся насекомым.

— Такого, чтобы человеческий организм прямо отпугивал комара, который должен напиться кровью, не бывает, — рассказал эксперт. — Если человек зашел в лес один, и он, допустим, съел много «отпугивающих» продуктов, чтобы не нравиться комарам «на вкус», они всё равно на него набросятся. Их главная цель — всё-таки напитаться, чтобы была энергия для развития потомства, для откладывания яиц. Они, скажем так, не гурманы, тут им не до выбора. Только если в лесу собралась компания, то можно заметить, что они кого-то предпочитают больше. Но вот вычислить, почему они кого-то предпочитают больше, сложно.

Проще применять продукты, которые не нравятся комарам, наружно: например использовать эфирное масло из кожуры апельсинов или лимонов. Но это подойдет для ситуаций, когда специальных средств с собой нет, потому что долго запах эфирных масел из кожуры цитрусовых не продержится, рассказал Александр Каширский.