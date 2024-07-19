Суд арестовал бухгалтера ЖКС № 1 Кировского района. Гендиректора отправили в СИЗО еще в январе

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО женщину, которая вела бухгалтерский учет в ЖКС № 1 Кировского района. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Галстян задержали накануне, вину она не признает. Следствие считает, что женщина вместе с другими лицами получила на счета управляющей компании 20 млрд, которые собрали с жителей на оплату услуг ТГК-1 по отоплению и горячему водоснабжению. В итоге средства тепловикам не перевели, их отправили на счета подконтрольных организаций.

Так же, считает следствие, поступили с Водоканалом, в его случае речь о 60 млн рублей.



В январе была арестована гендиректор ЖКС № 1 Кировского района Галина Соколова, в ее случае речь шла о 62 млн рублей, не заплаченных Водоканалу. Управляющая компания обслуживает около 300 домов, конфликт с собственниками жилья давно вылился в публичную и уголовную плоскость, а глава СК потребовал разобраться в ситуации. В подделке протоколов ЖКС обвинил вице-спикер ЗакСа Павел Иткин.



В апреле СК сообщил, что следователю, который ведет дело, угрожали по телефону расправой, возбуждено еще одно уголовное дело. Ведомство связывает ЖКС № 1 Кировского района с группой компаний ПАО «ГИТ». «Фонтанка» рассказывала о деятельности этого холдинга, который скупал управляющие компании в Петербурге. Впоследствии ряд этих компаний обанкротились, а Грант Агасьян, которого СК называет бенефициаром, находится в международном розыске и заочно привлечен к уголовной ответственности.

