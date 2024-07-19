На 81-м году жизни умер генсек коммунистической партии и бывший президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

В пятницу, 19 июля, на 81-м году жизни скончался Генеральный секретарь коммунистический партии и бывший президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Об этом 19 июля пишет ТАСС, ссылаясь на управление здравоохранения страны.

Накануне Нгуен Фу Чонг по состоянию здоровья передал действующему президенту Вьетнама То Ламу временное руководство над партией. Информация о том, что генсеку партии необходимо лечение, появилась 18 июля. За здоровьем Нгуен Фу Чонга было поручено следить лучшим профессорам и врачам страны. Однако смерть лидера вьетнамских коммунистов наступила в 09:38 по московскому времени.