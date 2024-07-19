На 81-м году жизни умер генсек коммунистической партии и бывший президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

В пятницу, 19 июля, на 81-м году жизни скончался Генеральный секретарь коммунистический партии и бывший президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Об этом 19 июля пишет ТАСС, ссылаясь на управление здравоохранения страны.
Накануне Нгуен Фу Чонг по состоянию здоровья передал действующему президенту Вьетнама То Ламу временное руководство над партией. Информация о том, что генсеку партии необходимо лечение, появилась 18 июля. За здоровьем Нгуен Фу Чонга было поручено следить лучшим профессорам и врачам страны. Однако смерть лидера вьетнамских коммунистов наступила в 09:38 по московскому времени.
Нгуен Фу Чонг был десятым президентом Вьетнама с 2018 по 2021 год. Центральный комитет компартии политик возглавлял с 2011 года до последнего дня своей жизни.
Вьетнамский государственный деятель был аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Там он учился с 1981 по 1983 год. Защитив диссертацию в российской столице, Нгуен Фу Чонг стал кандидатом исторических наук.
Напомним, что в конце июня во время рабочего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин встретился с главными политическими деятелями страны. Среди них был Нгуен Фу Чонг.