В Чёрном море нашли, предположительно, пропавшую неделю назад петербурженку

В море около села Ольгинка под Туапсе спасатели нашли тело погибшей женщины. Она похожа на 34-летнюю Дарью, приехавшую из Петербурга и пропавшую 11 июля, пишет 93.RU.
11 июля в море унесло трех женщин, которые катались на сапах у пляжа коттеджного поселка Сосновый Берег в Ольгинке под Туапсе. Две смогли вернуться на берег, а одна пропала. Власти позже опубликовали ориентировку на 34-летнюю Дарью Грушевскую.
19 июля районные власти сообщили, что спасатели нашли тело около Ольгинки, в 4 километрах от места, где женщину унесло в море, и достали из воды.