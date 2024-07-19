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    В Чёрном море нашли, предположительно, пропавшую неделю назад петербурженку

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    В море около села Ольгинка под Туапсе спасатели нашли тело погибшей женщины. Она похожа на 34-летнюю Дарью, приехавшую из Петербурга и пропавшую 11 июля, пишет 93.RU.

    11 июля в море унесло трех женщин, которые катались на сапах у пляжа коттеджного поселка Сосновый Берег в Ольгинке под Туапсе. Две смогли вернуться на берег, а одна пропала. Власти позже опубликовали ориентировку на 34-летнюю Дарью Грушевскую.

    Фото: Администрация Туапсинского района
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    19 июля районные власти сообщили, что спасатели нашли тело около Ольгинки, в 4 километрах от места, где женщину унесло в море, и достали из воды.

    Фото: Администрация Туапсинского района

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