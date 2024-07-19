В Чёрном море нашли, предположительно, пропавшую неделю назад петербурженку

В море около села Ольгинка под Туапсе спасатели нашли тело погибшей женщины. Она похожа на 34-летнюю Дарью, приехавшую из Петербурга и пропавшую 11 июля, пишет 93.RU.



11 июля в море унесло трех женщин, которые катались на сапах у пляжа коттеджного поселка Сосновый Берег в Ольгинке под Туапсе. Две смогли вернуться на берег, а одна пропала. Власти позже опубликовали ориентировку на 34-летнюю Дарью Грушевскую.

