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    Жесткое задержание наблюдали на Дыбенко. У автомобилиста могли найти наркотики

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    В Невском районе Петербурга прохожие наблюдали момент задержания, у остановленного водителя могли найти наркотики. На месте работали сотрудники полиции, ДПС и скорой помощи. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля.

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    О скоплении автомобилей и служб на пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта очевидцы сообщили около часа ночи. «Мужчина в наручниках на поребрике, второй в наручниках в автомобиле ДПС. МВД снимает отпечатки с кузова «Шкоды», — написали в телеграм-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По словам прохожих, мужчину, закованного в наручники, поймали с наркотиками. Одна из машин дорожной полиции, судя по кадрам, стоит против движения.

    По данным «Фонтанки», для остановки транспорта водителю перекрыли проезд. На месте продолжаются оперативные работы.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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