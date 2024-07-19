Жесткое задержание наблюдали на Дыбенко. У автомобилиста могли найти наркотики

В Невском районе Петербурга прохожие наблюдали момент задержания, у остановленного водителя могли найти наркотики. На месте работали сотрудники полиции, ДПС и скорой помощи. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля.

О скоплении автомобилей и служб на пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта очевидцы сообщили около часа ночи. «Мужчина в наручниках на поребрике, второй в наручниках в автомобиле ДПС. МВД снимает отпечатки с кузова «Шкоды», — написали в телеграм-канале «Мегаполис» .

По словам прохожих, мужчину, закованного в наручники, поймали с наркотиками. Одна из машин дорожной полиции, судя по кадрам, стоит против движения.



По данным «Фонтанки», для остановки транспорта водителю перекрыли проезд. На месте продолжаются оперативные работы.

