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    Циклон будет воздействовать на Петербург из-за границы. Подробный прогноз погоды на выходные

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Циклон, кружащий над южными районами Финляндии, в ближайшие три дня будет неторопливо дрейфовать на юго-восток и сохранит своё влияние на погоду Петербурга. Он будет вызывать у нас периодические дожди и ограничивать дневной прогрев. Об этом 19 июля рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Сегодня, в пятницу, как уже писала «Фонтанка», в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Днём +20…+22. Ветер юго-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В субботу будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +15…+17 градусов, днём +21…+23. Ветер восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В воскресенье переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью +16…+18 градусов, днём +21…+23. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в первый день новой недели гребень антициклона оттеснит дождевые облака за границы региона, прекратит осадки и повысит температуру до +24…+26°.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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