Военный суд признал семейную пару виновной в призывах к терроризму с помощью листовок в супермаркете

В Первом западном военном окружном суде вынесли приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой и Александру Доценко. Их признали виновными в призывах к терроризму с помощью распространения листовок в супермаркете. Женщине назначили три года шесть месяцев колонии-поселения, ее мужу — три года колонии-поселения.
Художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа, ювелира Александр Доценко, задержали с участием ФСБ и ОМОНа 25 января. По данным следствия, именно они накануне Рождества подкладывали к товарам в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе открытки со стихами и высказываниями на украинском языке. Тексты рассказывали об украинцах и Степане Бандере, который практиковал подпольные и подрывные методы борьбы с властью. Кроме этого, были надписи о Владимире Путине.
Судебный процесс по существу дела начался 10 июня. Военный суд рассмотрел основные аргументы обвинения и защиты за пять заседаний.
Прокуратура требовала назначить художникам по четыре года колонии общего режима. Судья Андрей Карнаухов признал супругов виновными в призывах к терроризму (
Отдельно в своем решении судья постановил конфисковать у супругов принтер — вероятное орудие преступления.
Адвокаты обсудят дальнейшие действия с осужденными, но предварительно готовы обжаловать приговор.
«На мой взгляд, вина осужденных не доказана. В основании дела — экспертиза, выполненная по переводу текста. Именно в переводе нашли призывы к терроризму. Оригинал на украинском языке не исследовали. Причастность к распространению открыток основана на предположениях о том, что подсудимый мог делать. На видео только видно, что он ходит по гипермаркету, берет в руки продукты и возвращает их обратно», — рассказал «Фонтанке» адвокат Александра Доценко Сергей Подольский.
Ранее «Фонтанка» следила за историей художницы Саши Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии общего режима из-за пацифистских листовок в супермаркете. Ее признали виновной в распространении фейков об армии (
Военный суд признал семейную пару виновной в призывах к терроризму с помощью листовок в супермаркете
В Первом западном военном окружном суде вынесли приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой и Александру Доценко. Их признали виновными в призывах к терроризму с помощью распространения листовок в супермаркете. Женщине назначили три года шесть месяцев колонии-поселения, ее мужу — три года колонии-поселения.
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